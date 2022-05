Ogier : "Faire mieux" après les débuts "pas fantastiques" à Sebring

Au sortir de la première manche de la saison 2022 du Championnat du monde d'Endurance à Sebring, la première épreuve de la nouvelle carrière de Sébastien Ogier, le sentiment était pour le moins mitigé pour l'octuple Champion du WRC. Il reconnaissait lui-même n'avoir pas été très satisfait par ses premiers relais, même si la course par ailleurs hachée lui avait au moins permis de passer en revue un certain nombre de choses.

L'équipage de Richard Mille Racing, également composé de Charles Milesi et de Lilou Wadoux, avait terminé les 1000 Miles au 15e rang au général et au 12e de la catégorie LMP2. Forcément, au moment d'arriver à Spa pour disputer ce week-end les 6 Heures, l'envie est grande pour Ogier de continuer à progresser sur un circuit sur lequel il a déjà eu l'occasion de rouler en WRC mais pas avec l'Oreca, afin de se préparer au mieux pour la course lors de laquelle il faudra impérativement être prêt : les 24 Heures du Mans, en juin.

"Les deux premiers rendez-vous sont là pour être le mieux préparé pour Le Mans", a déclaré celui qui disputera entre temps le Rallye du Portugal. "Notre performance n’a pas été fantastique à Sebring, mais le plus important est d’avoir roulé et d’avoir assimilé beaucoup de choses sur le format de la course, la gestion du trafic et toutes les procédures."

"Nous avons pu faire le point et tout analyser avec l’équipe, et nous sommes conscients qu’il y a encore une marge de progression. L’objectif est désormais de s’en servir comme base de départ, ce que Charles et Lilou ont fait lors des essais à Monza. De mon côté, il y a eu de la préparation physique et un peu de simulateur. Nous avons maintenant hâte de passer à Spa, où nous avons l’ambition de faire mieux qu’à Sebring."

Les deux journées d'essais à Monza ont notamment permis à Wadoux de s'acclimater plus encore, elle qui va également effectuer ses premiers pas en LMP2 sur le tracé ardennais : "Les tests se sont bien déroulés et nous avons pu travailler ensemble sur la voiture et les réglages", explique-t-elle. "Je suis toujours en phase de découverte, donc le plus important est de continuer d’emmagasiner de la confiance et d’accumuler les kilomètres pour accélérer mes progrès."

Sébastien Ogier et Lilou Wadoux à Sebring

"Cette fois, j’ai l’avantage de connaître Spa, mais il reste difficile de prédire comment cela va se passer tant le LMP2 est une catégorie différente de tout ce que j’ai pu piloter auparavant. Je préfère ne pas me poser trop de questions et je suis prête à tout donner pour l’équipe."

Quant à Milesi, il fait office de plus expérimenté du trio, lui qui a roulé l'an passé sur le circuit en LMP2. Il pointe toutefois les travaux effectués à l'hiver, notamment sur les à-côtés de la piste, comme de potentiels points d'interrogation. "Spa est un circuit toujours amusant au volant d’une LMP2. Nous revenons sur un terrain plus conventionnel."

"Si le tracé est resté le même en dépit des travaux, les dégagements ont parfois changé. Il devrait ainsi y avoir moins d’appréhension au Raidillon, mais d’autres bacs à gravier ont fait leur apparition et cela pourrait être la correctionnelle dans certains virages, où la moindre excursion hors piste sera punie. Cela risque de provoquer quelques interruptions aux essais et il faudra se mettre très rapidement dans le rythme pour maximiser notre temps de roulage et extraire tout le potentiel de la voiture comme le week-end passera très vite."

Extraire le potentiel de la voiture mais également de l'équipage, c'est l'objectif clairement affiché par le responsable de Signatech, Philippe Sinault, chargé de l'exploitation de l'Oreca #1. "Nous retrouverons à Spa un terrain de jeu plus conventionnel qu’à Sebring avec un circuit davantage

similaire à ceux que nos pilotes rencontreront par la suite du calendrier. Il y aura donc moins de découvertes même si nous sommes toujours en phase d’apprentissage."

"Nous avons eu l’occasion de mieux nous connaître lors d’essais privés à Monza, où nous avons pu cimenter la relation entre chaque membre de l’équipe. Nous avons bien travaillé à partir des fondations posées à Sebring et j’espère que nous aurons l’opportunité de montrer tout le potentiel de l’équipage. Cette épreuve est souvent propice aux faits de course et la pluie pourrait bien se mêler à la fête. Nous comptons toutefois sur les facultés d’adaptation de nos pilotes pour faire de cette manche un véritable succès dans nos préparatifs en vue des 24 Heures du Mans."