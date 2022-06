L'équipe Richard Mille tient le successeur d'Ogier

Deux jours après le départ officialisé de Sébastien Ogier, dont l'objectif essentiel était de participer aux 24 Heures du Mans, l'équipe Richard Mille Racing a annoncé l'identité de son successeur. La formation gérée par Signatech a fait appel à Paul-Loup Chatin pour faire équipe avec Charles Milesi et Lilou Wadoux. Le trio achèvera ensemble la saison de WEC, avec une première collaboration dès le mois prochain aux 6 Heures de Monza.

"Nous gardons d’excellentes relations avec Sébastien Ogier, avec qui nous n’avons que de beaux souvenirs", souligne le directeur d'équipe Philippe Sinault, alors que les 24 Heures du Mans se sont bien passées pour la formation tricolore. "Il a eu la délicatesse de nous annoncer sa décision en amont. Nous la respectons et nous avons pu anticiper notre recherche du remplaçant idéal."

"S’il s’apprête à revêtir les couleurs Richard Mille pour la première fois de sa carrière, nous connaissons extrêmement bien Paul-Loup. Ses qualités, son talent et ses facultés d’adaptation nous avaient permis de défendre avec brio notre titre en European Le Mans Series en 2014 et d’offrir des fondations solides à notre première campagne en Championnat du monde d’Endurance. Paul-Loup s’est toujours montré rapide dans la catégorie LMP2 et nous n’avons aucun doute sur son intégration. Avec Charles et Lilou, ce nouvel équipage s’annonce très enthousiasmant pour entamer la seconde moitié de saison !"

Paul-Loup Chatin retrouve une structure qu'il connaît.

Paul-Loup Chatin est en effet passé par Signatech/Alpine en LMP2 il y a quelques années et compte, à 30 ans, huit participations aux 24 Heures du Mans. Il a terminé l'épreuve il y a deux semaines à la 12e place du général et à la huitième du LMP2 avec l'équipe IDEC Sport.

"Je suis vraiment très heureux de rejoindre le Richard Mille Racing Team", se réjouit-il. "C’est une opportunité fantastique et je suis extrêmement flatté qu’ils aient pensé à moi. Mes objectifs sont assez simples et clairs. Je veux avant tout me mettre au service de l’équipe et de mes équipiers pour nous hisser le plus haut possible. J’espère aussi les aider avec mon expérience du LMP2 sur trois circuits que je connais bien. Cela serait vraiment beau de pouvoir monter sur un podium d’ici la fin de saison avec Charles et Lilou et nous allons tout donner pour y parvenir. Enfin, c’est également un plaisir d’ouvrir un nouveau chapitre avec l’équipe Signatech, avec qui j’ai déjà passé de bons moments pendant trois ans."