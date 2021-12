La Peugeot 9X8 a roulé pour la première fois

Délai tenu pour Peugeot Sport ! Dans le tableau de marche du constructeur français en vue de son retour en Endurance, il était prévu de faire rouler pour la première fois la nouvelle Hypercar baptisée 9X8 avant la fin de l'année. La marque laisse filtrer très peu d'informations pour le moment mais une chose est certaine désormais : la monture façonnée pour le WEC et les 24 Heures du Mans a réalisé ses premiers tours de roue.

Il faut pour le moment se contenter d'une photo, dévoilée samedi en fin de journée par Peugeot sur ses réseaux sociaux. L'on y distingue pour la première fois la 9X8, de dos, et avec un filtre masquant une grande partie de l'arrière. Autant dire qu'il y a finalement peu de choses à voir, la volonté de l'équipe étant avant tout de faire savoir que son Hypercar a pris la piste.

Peugeot a présenté en juillet dernier le concept de cette 9X8 en dévoilant sa préfiguration, qui donnait les grandes lignes de la voiture sans non plus que celles-ci soient totalement définitives. Surtout, la philosophie aérodynamique de l'auto se voulait très radicale, avec l'absence d'aileron arrière permise par la réglementation LMH. Néanmoins, à la fin de l'été, Peugeot n'écartait pas totalement la possibilité d'adjoindre un aileron arrière si le besoin s'en faisait sentir.

Aujourd'hui, pas de réponse à cette interrogation, sur laquelle joue d'ailleurs Peugeot avec son teaser. La 9X8 qui a roulé pour la première fois est-elle dépourvue d'aileron ? En possède-t-elle finalement un ? Ou une solution alternative a-t-elle été implantée avec des appendices aérodynamiques ? Il faudra patienter pour le savoir.

Pour le moment, Peugeot respecte son plan établi depuis de longs mois. Les premiers essais de la 9X8 permettront, dans les semaines à venir, au Lion de se faire une idée plus précise de sa date d'arrivée en compétition. La seule certitude affichée de longue date par le constructeur est de faire son entrée en WEC en 2022, en revanche le moment précis n'est pas défini. À l'heure actuelle, par exemple, rien ne permet d'affirmer que l'on verra Peugeot au départ des prochaines 24 Heures du Mans.

"Elle va rouler en 2022", promettait en août dernier Jean-Marc Finot, directeur de Stellantis Motorsport. "La réglementation a une particularité, c'est que dès la voiture est homologuée, elle est gelée pour cinq ans – on peut faire quelques évolutions. Donc on veut être sûr qu'au moment où on va la geler, elle soit parfaitement fiable et au niveau de performance. On va commencer en décembre."

"On est dans le planning. Mais on priorisera toujours la performance et la fiabilité par rapport au planning. Donc on reculera d'une course ou deux courses si on veut être sûr que la voiture soit au niveau, plutôt que de traîner un boulet pendant plusieurs années s'il y a un petit quelque chose qui n'est pas conforme à nos attentes."

