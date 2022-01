Porsche et Audi partageront un V8 bi-turbo en LMDh

Les prototypes LMDh d'Audi et Porsche, déjà en cours de développement, seront propulsés en 2023 par un moteur V8 bi-turbo en WEC et en IMSA. Porsche a révélé ce jeudi ces informations sur ce bloc, qui a déjà pris la piste lors du shakedown de son nouveau prototype il y a deux semaines. Ce moteur a été conçu pour les deux marques du groupe Volkswagen, qui feront l'an prochain leur retour au plus haut niveau de l'Endurance avec également toutes deux un châssis fourni par Multimatic.

Néanmoins, Porsche n'a pas apporté davantage de détails techniques sur ce moteur, qui est toutefois basé sur un modèle de production et non entièrement pensé pour la compétition à l'origine. Dans la gamme Porsche, le seul V8 que l'on trouve est le bi-turbo de 4 litres à injection directe qui équipe les modèles Panamera et Cayenne.

"Nous n'avions que l'embarras du choix pour le moteur de notre prototype LMDh, car la gamme de produits offre plusieurs unités de base prometteuses", explique Thomas Laudenbach, patron de la branche sportive de Porsche. "Nous avons opté pour le V8 bi-turbo qui, selon nous, offre la meilleure combinaison entre caractéristiques de performance, poids et coût."

Pour l'heure, le moteur a donné les premiers retours attendus lorsque Frédéric Makowiecki a pris le volant de la Porsche LMDh sur la piste d'essais de Weissach. Le groupe propulseur et les échappements affichent un poids minimum de 180 kg, et l'ensemble est évidemment compatible avec le nouveau biocarburant développé par TotalEnergies pour le WEC à partir de cette saison.

"Durant ces premiers jours d'essais à Weissach, le V8 bi-turbo nous a impressionnés dans tous les domaines", précise Urs Kurtale, directeur général du projet LMDh de la marque. "Nous sommes convaincus d'avoir précisément choisi la bonne unité de puissance."

Conformément à la réglementation LMDh, la puissance maximale du moteur est comprise entre 480 et 520 kW, soit entre 643 et 697 ch. Le moteur choisi par chaque constructeur est ensuite couplé à un système hybride standard de 40 kW (53 ch) et l'utilisation de l'ensemble est plafonnée à 520 kW pour les 24 Heures du Mans et 500 kW pour les autres courses.

"L'équipe a bien travaillé dès le début : cela montre un haut niveau de professionnalisme dans tous les domaines", ajoute Urs Kurtale quant à l'équipe qui évoluera sous l'entité Porsche Penske Motorsport en 2023. "Les exigences opérationnelles pour faire rouler un véhicule hybride de manière sure sont très élevées. Lors des prochains roulages, nous nous attacherons à approfondir le processus et les procédures nécessaires."

En cette fin janvier, le prototype LMDh de Porsche est attendu pour des essais sur un véritable circuit. Chez Audi, le premier roulage était indiqué pour le premier trimestre 2022 mais à ce jour, aucune information supplémentaire n'a été donnée.