Ferrari prépare ses pilotes au programme Hypercar

Ferrari prépare l'ère Hypercar et cela concerne aussi ses pilotes. Plusieurs d'entre eux, habitués aux joutes du GT avec le constructeur italien, ont récemment participé à des essais au volant d'une Oreca 07 LMP2. De quoi s'acclimater au pilotage d'un prototype alors que Ferrari lancera en compétition une LMH dès la saison prochaine en WEC et aux 24 Heures du Mans.

Cette séance d'essais s'est déroulée la semaine précédant la Journée Test des 24 Heures du Mans, sur le circuit italien de Vallelunga, comme l'ont dans un premier temps rapporté nos confrères d'Endurance-Info. Étaient présents James Calado, Alessandro Pier Guidi, Antonio Fuoco, Miguel Molina, Davide Rigon, Nicklas Nielsen et Alessio Rovera. À ce jour, Ferrari n'a officialisé aucun pilote pour son programme Hypercar mais le Cheval cabré veut s'appuyer sur ses pilotes sous contrat en GT et ces essais en sont une indication supplémentaire.

"C'était juste pour s'habituer avec un peu plus d'appui aérodynamique, de meilleurs freins, être prêts pour lorsque l'on commencera l'Hypercar", précise à Motorsport.com James Calado. "En quelques tours, on était tous dans le rythme. J'ai passé la majeure partie de ma carrière au volant de voitures ayant de l'appui, et ça ne s'oublie jamais vraiment. Ce sont des sensations différentes au départ, mais ça devient vite normal et on peut atteindre la limite en quelques tours. On était tous satisfaits de la manière dont s'est passé le test et on a hâte que l'Hypercar soit dévoilée."

Ferrari a publié il y a deux semaines un premier teaser de son Hypercar mais il faut encore attendre avant de la découvrir entièrement, alors que les premiers essais sont programmés pour le mois prochain.

Parmi les autres pilotes en piste à Vallelunga, Antonio Fuoco a découvert avec le LMP2 des sensations autres qu'en GT, mais il avait déjà participé aux 24 Heures de Daytona en 2021 au volant d'une machine similaire. "Concernant le pilotage et tout le reste, ça reste assez similaire, quelque part", constate-t-il. "Il faut toujours adapter son style de pilotage. Mais j'étais plus à l'aise avec davantage d'appui."

Les pilotes qui ont pris part à ces essais sont évidemment en lice pour un volant officiel avec Ferrari en WEC l'année prochaine mais aucun d'entre eux ne veut tirer de plans sur la comète.

"La décision appartient à Antonello [Coletta, directeur de la branche Ferrari GT], selon qui il veut comme pilotes", souligne James Calado. "Dans tous les cas, je suis fier d'être chez Ferrari, il y a beaucoup de travail en coulisses. Il prendra la bonne décision et on accepte tous ce que l'on nous donne."

