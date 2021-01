L'Arctic Rally Finland intègre le calendrier 2021

Le calendrier 2021 du WRC évolue encore. Après le remplacement du Rallye de Grande-Bretagne par le Rallye d'Ypres, le Championnat du monde a annoncé qu'il y aurait bien une épreuve disputée sur neige et glace cette année, ce qui était incertain depuis l'annulation du Rallye de Suède sur fond de COVID-19. Une toute nouvelle épreuve disputée en Finlande, l'Arctic Rally Finland, a intégré le calendrier.

Ce rendez-vous devrait avoir de fortes similitudes avec l'Arctic Rally, un rallye sur neige organisé depuis 1966 bien connu des pilotes du WRC, qui s'y alignent régulièrement, et dont l'édition 2021 se tiendra ce week-end. Les deux rallyes sont disputés autour de la ville de Rovaniemi, au nord de la Finlande, qui aura donc deux épreuves au calendrier cette année, en plus du traditionnel rallye organisé au sud du pays durant l'été.

L'Arctic Rally Finland sera organisé par AKK Sports, la division de la fédération finlandaise déjà en charge du Rallye de Finlande, et il se tiendra du 26 au 28 février, deux semaines après la date initialement dévolue à la Suède. Le rallye, long de 260 km, se résumera à dix spéciales. Le Shakedown se tiendra le vendredi matin et les premiers secteurs chronométrés dans la soirée. Le samedi, trois spéciales seront disputées à deux reprises et l'épreuve se conclura avec la Power Stage le dimanche.

"Depuis qu'il a été confirmé en décembre que le Rallye de Suède n'aurait pas lieu, nous avons travaillé avec AKK Sports, la ville de Rovaniemi et les passionnés qui sont là-bas pour rendre cet événement possible", déclare Jona Siebel, manager de WRC Promoter, en charge de l'organisation du championnat. "Même si le rallye ne débute que dans 44 jours, nous savons qu'AKK fera tout son possible pour garantir les mêmes standards élevés que le Rallye de Finlande, disputé durant l'été. Les rallyes hivernaux offrent des épreuves parmi les plus spectaculaires du championnat. Un cadre hivernal féérique plein de neige, avant des bancs de neige sur le bord des routes, c'est le rêve des pilotes, donc je pense que le WRC va passer un bon moment !"

Les organisateurs du Rallye de Finlande ont mis en place l'Arctic Rally Finland en très peu de temps, en s'appuyant sur l'expérience de Rovaniemi. "Nous avons étudié le dossier et exploré les possibilités", explique Riku Bitter, directeur général d'AKK Sports. "Parmi les différentes options, Rovaniemi est sortie du lot, grâce sa solide culture dans l'organisation de rallyes hivernaux, sa réputation de ville cosmopolite et ses nombreux passionnés de rallye expérimentés."

En 2020, les faibles précipitations de neige ont rapproché le Rallye de Suède d'une épreuve sur terre. Le climat du nord de la Finlande devrait permettre d'avoir un véritable rallye neige cette année. "Avec l'arrivée au calendrier du WRC de l'Arctic Rally Finland, nous allons vivre un rallye dans une région qui nous a toujours fait rêver et où les conditions s'annoncent optimales pour un événement sur neige", commente Yves Matton, directeur Rallye de la FIA. "Après l'annulation malheureuse du Rallye de Suède en décembre, c'est la preuve que les défis peuvent ouvrir des opportunités. Je tiens à remercier AKK et l'équipe des organisateurs pour leur implication, leur professionnalisme et leur détermination, qui leur a permis d'organiser une seconde manche en Finlande en très peu de temps. Nous allons les aider pour garantir que cette nouvelle manche soit un succès."

La pandémie de COVID-19 complique l'organisation des rallyes, par nature disputés sur un territoire vaste, plus difficile à contrôler qu'une compétition sur circuit. La saison 2020 s'est résumée à sept épreuves, malgré l'ajout du Rallye de Monza, transformé pour les besoins du WRC, au dernier moment. La FIA a annoncé que pour que le titre 2021 soit validé, au moins six rallyes devront être disputés.

Calendrier 2021 du WRC