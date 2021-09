Sordo ne sait pas encore ce qu'il fera en 2022 et au-delà

Dani Sordo, 38 ans, est l'un des pilotes les plus expérimentés du WRC. Depuis ses débuts dans le championnat en 2003, il a eu des volants officiels chez Citroën, Mini, Ford et Hyundai, et a remporté trois rallyes à ce jour.

Membre du programme de Hyundai depuis le retour de la marque en WRC il y a sept ans, il est engagé depuis 2018 dans des campagnes partielles. Ses plans pour la saison prochaine n'ont toutefois pas encore été annoncés, alors que Hyundai continue à évaluer ses options pour sa troisième voiture après avoir d'ores et déjà confirmé Ott Tänak et Thierry Neuville à temps plein.

Sordo a confirmé qu'il travaille à l'élaboration de son programme 2022 et qu'il s'attend à faire une saison partielle s'il scelle un nouvel accord avec Hyundai. "Je ne sais pas. Il est certain que je vais faire quelque chose. Nous ne le savons pas encore", a déclaré le pilote espagnol lorsqu'il lui a été demandé quand il pourrait confirmer ses projets pour 2022.

"Je me concentre simplement sur les rallyes qui arrivent. Ils sont très importants pour nous et c'est une période assez chargée, mais ensuite il faudra que nous prenions le temps de voir ce que nous pouvons faire. Si je fais quelque chose, ce sera dans les mêmes conditions [à temps partiel]."

Lorsqu'il lui a été demandé si sa décision pour 2022 serait une surprise, il a ajouté : "Je ne pense pas."

Cette saison, le pilote espagnol partage la troisième Hyundai avec Craig Breen, dont le nom est aujourd'hui cité chez M-Sport pour 2022. Breen souhaite disputer une saison complète et Andrea Adamo, patron de l'équipe Hyundai, a confirmé à Motorsport.com qu'il ne serait pas en mesure de le lui offrir. "Il est clair que Craig pense qu'il mérite de faire le Championnat du monde et il est clair que Hyundai ne peut pas lui offrir le Championnat du monde", a déclaré le patron italien.

Adamo a par ailleurs confirmé être en discussion avec Sordo et, le mois dernier, il a laissé entendre qu'Oliver Solberg, aujourd'hui pilote Hyundai en WRC2, pourrait être en lice pour une promotion en WRC la saison prochaine. Le Suédois a testé la Hyundai 2022 la semaine dernière à la suite de Thierry Neuville, et il a également décroché une troisième apparition en WRC pour disputer le Rallye d'Espagne avec la i20 WRC le mois prochain.

Cette promotion de Solberg a également eu pour effet que soit confié à Teemu Suninen le volant laissé vacant en WRC2 pour l'épreuve espagnole. Depuis son départ de M-Sport, le Finlandais est libre pour la saison prochaine et il pourrait être un candidat intéressant pour Hyundai compte tenu de son expérience.