ES13 & 14 - Rovanperä dompte Tarzan et file vers la victoire

La dernière journée du Rallye de l'Acropole a débuté sous la pluie avec deux très gros morceaux au programme, la mythique spéciale de Tarzan (ES13) dans sa version de 23,37 km et le plus long tronçon du week-end, Pyrgos (ES14) et ses 33,20 km.

Dans ces conditions d'adhérence précaire où la poussière a majoritairement laissé sa place à de la boue, Kalle Rovanperä ne s'est pas laissé impressionner pour débuter la journée sur le même rythme que la veille, à fond ! Auteur de son septième meilleur temps du week-end dans l'ES13 malgré un choix loin d'être parfait (trois Hard et deux Soft), le Finlandais s'est (définitivement ?) mis à l'abri face à Tänak, gêné par des problèmes d'essuie-glaces cette fois.

Même si l'Estonien, avec ses cinq Soft, a fait illusion dans la spéciale suivante avec le scratch, l'écart de 35" en faveur du pilote Toyota devrait largement suffire pour aborder sereinement les 12,68 km de la Power Stage. À plus d'une minute de son coéquipier, Sébastien Ogier a connu un début de matinée tranquille. Le Gapençais n'a pris aucun risque inconsidéré pour assurer sa troisième place, tout en gardant quand même à l'esprit les points bonus de la Power Stage.

Le réveil a été nettement plus brutal pour les deux autres pilotes français du WRC. Repoussé depuis vendredi aux portes du top 20 par une excursion dans un fosséi, Pierre-Louis Loubet a dû renoncer avant même le départ de l'ES13, la faute à "un problème mécanique sur la liaison". Adrien Fourmaux a quant à lui dû prendre le départ de cette même spéciale avec 18 minutes de retard. Le moteur de sa Ford Fiesta WRC a en effet donné des signes de faiblesse juste avant de s'élancer.

Après une bonne séance de mécanique improvisée sur le bord de la route, le pilote M-Sport a finalement pu poursuivre sa course, mais les trois minutes de pénalité reçues lui ont fait perdre deux positions au classement général. Le Nordiste s'est toutefois très bien repris avec un excellent deuxième temps dans l'ES14 (à 2"2 du scratch), une performance suffisante pour repasser à la sixième place au détriment d'Elfyn Evans. Lancé dans une belle remontée depuis vendredi et ses problèmes de direction assistée, Thierry Neuville a quant à lui presque terminé son effort en ayant plus que 5" à grappiller sur la Skoda Fabia R5 d'Andreas Mikkelsen, solide leader en WRC2.

La quatrième et dernière journée se termine ce dimanche dans la Power Stage de Tarzan, programmée à partir de 12h18 (en France). Le Rallye de l'Acropole est à suivre dans son intégralité sur Motorsport.com.

Scratchs de la matinée

ES13 : K. Rovanperä

ES14 : O. Tänak

Rallye de l'Acropole - Classement après l'ES14