Oublier la déception de l'Estonie, l'objectif de Hyundai en Finlande

Moins de trois semaines après le Rallye d'Estonie, Hyundai va tenter de se relancer ce week-end à l'occasion de la huitième manche de la saison, en Finlande. Le constructeur sud-coréen n'a pas été en mesure de suivre le rythme imprimé par Toyota lors de l'épreuve balte, laissant Kalle Rovanperä et Elfyn Evans signer un doublé pour la marque japonaise, alors qu'Ott Tänak et Thierry Neuville n'ont quant à eux pu faire mieux que troisième et quatrième.

La victoire a été si peu à portée des i20 N que ses pilotes ont utilisé les deux dernières étapes pour préparer le Rallye de Finlande qui approche, et qui propose des routes au profil similaire à celles de l'épreuve estonienne. Avec quelques nuances tout de même, au premier rang desquelles le plus grand nombre de sauts que les pilotes doivent négocier.

"Le Rallye de Finlande propose sans doute les plus belles montagnes russes de la saison !" assure ainsi Neuville. "Les spéciales se déroulent essentiellement sur de larges routes qui sont très rapides et qui proposent un bon niveau de grip."

Neuville est toujours à la recherche de sa première victoire cette saison.

L'Estonie et la Finlande, deux rallyes au profil similaire

Garder une allure constante tout au long de l'épreuve sera sans doute l'une des clés du succès ce week-end, aussi les équipages devront pouvoir évoluer avec sérénité au volant de leur machine s'ils souhaitent se montrer compétitifs. "Cela reste un gros défi et il vous faut avoir confiance dans votre voiture et dans vos notes", reprend Neuville. "Je pense que l'Estonie était une parfaite répétition avant d'aller en Finlande étant donné que les deux rallyes sont assez similaires, même si la Finlande est un peu plus difficile du fait du niveau de grip plus élevé et donc de la vitesse plus importante en virage."

Troisième sur ses terres il y a trois semaines, Tänak va quant à lui essayer de hausser le ton en Finlande, sur un rallye qu'il apprécie et où il s'est imposé à deux reprises, en 2018 et 2019. "La Finlande est toujours quelque chose de spécial et j'ai beaucoup de respect pour ce rallye", explique le pilote Hyundai. "J'y suis allé à de nombreuses reprises, et à chaque fois j'ai le souffle coupé car c'est une belle manche et les routes sont clairement faites pour le rallye."

Le Champion du monde 2019 met en revanche en garde contre les nombreux écueils dont regorge l'épreuve nordique, et insiste sur la nécessité de mener à bien ses réglages. "En Finlande vous naviguez toujours entre les pierres et les très nombreux sauts, et il n'y a par conséquent aucune marge d'erreur", poursuit-il. "Les spéciales vous réservent toujours quelque chose de différent, et c'est ce qui rend le tout unique. Compte tenu de la vitesse sur les spéciales et le nombre de crêtes, vous avez vraiment besoin d'une voiture qui colle à la route et qui soit très précise. C'est dur au niveau des réglages mais nous avons confiance dans le fait de pouvoir bien figurer."