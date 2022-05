Hyundai : Sordo "a livré une performance incroyable" au Portugal

Pour un essai, ce fut un coup de maître. Le Rallye du Portugal était le premier engagement de Dani Sordo cette saison en WRC pour le compte de Hyundai. L'occasion de découvrir, en conditions de course, la nouvelle i20N répondant à la nouvelle réglementation faisant la part belle à l'hybride, le tout sur le premier rallye terre de l'année.

Des circonstances pas forcément favorables pour signer une belle prestation, mais force est de constater que l'Espagnol s'en est très bien sorti, remportant son duel au terme de la toute dernière spéciale de l'épreuve portugaise, sur la Power Stage de Fafe, face à un Takamoto Katsuta lui aussi très en vue ce week-end.

Sordo intraitable dimanche matin

C'est pourtant bien le Japonais qui pointait en tête samedi soir, mais avec une avance ténue de 5"7 sur Sordo. La mission était dès lors claire pour ce dernier : tout donner au cours des cinq dernières spéciales courues le dimanche matin pour tenter d'aller accrocher le podium.

Déjà revenu à 2"2 avant Fafe, l'Ibère a ensuite livré une prestation de haute volée sur la célèbre spéciale portugaise pour arracher le top 3. "Je suis très content de finir ce rallye sur le podium", a déclaré l'intéressé à l'issue de l'épreuve. "Pour une première avec la Hyundai i20N Rally1, cela n'a pas été facile. J'ai fait de mon mieux tout le week-end, mais j'ai dû m'habituer à la voiture spéciale après spéciale, et ajuster mon pilotage à ses caractéristiques. Nous avons fini troisièmes, mais nous avons conscience que nous devons travailler plus que cela pour réduire l'écart. Je suis néanmoins content que nous ayons pu obtenir ce top 3 au terme de ce rallye exigeant. Je suis aussi désolé pour Taka : il a réalisé une épreuve incroyable, et méritait le podium tout autant que moi."

C'est le troisième podium consécutif de Hyundai cette saison, après ceux obtenus par Thierry Neuville en Suède (deuxième) puis en Croatie (troisième). Une belle régularité qui permet pour l'heure à la marque coréenne de se maintenir à la deuxième place du championnat des constructeurs, qui fêtait ce week-end son cinquantenaire : "Dani a encore livré une performance incroyable", s'est réjoui le patron de l'équipe, Julien Moncet. "Nous lui avions fixé pour objectif de rattraper Taka, et il a tout donné pour y parvenir. Nous sommes très contents pour lui, et nous avons été impressionnés par son implication et son engagement. Il a moins roulé que les autres, mais il a de nouveau démontré qu'il était solide et à quel point on pouvait compter sur lui. Il n'a eu aucun problème de tout le week-end."

Sordo a décroché le podium au bout du suspense, et au bout de la Power Stage au Portugal Photo de: Austral / Hyundai Motorsport

Neuville encore victime de sa mécanique

Une belle régularité de l'Espagnol dont ne peut cependant pas se targuer Neuville, encore frappé par un problème mécanique vendredi après-midi avec un souci d'arbre de transmission. Une source de frustration pour le Belge, toujours deuxième au championnat mais désormais largement distancé par Kalle Rovanperä (106 points contre 60).

Pourtant, le pilote Hyundai avait les armes pour finir plus haut que sa cinquième place finale au Portugal, avec deux scratchs dont le dernier sur l'ES15. "On a tout donné ce week-end", a assuré le natif d'outre-Quiévrain. "On a vraiment attaqué sur la Power Stage pour prendre le plus de points possible, sur une manche qui ne nous laissera pas un souvenir impérissable. Nous repartons d'ici avec 13 points et nous sommes toujours deuxièmes au championnat, quand bien même l'écart qui nous sépare de la tête s'est creusé. Il y a des points positifs à relever de la voiture, je me suis senti très à l'aise, et nous avons démontré que nous avions la vitesse nécessaire, même s'il reste encore beaucoup de travail à accomplir. Nous savons que nous pouvons jouer la victoire, mais pour cela il faut que nous ne soyons pas ralentis par les problèmes techniques."

Hyundai aura l'occasion de se racheter lors de la prochaine manche, en Sardaigne dans deux semaines, sur un autre rallye terre (le deuxième en cinq semaines) où Neuville avait terminé troisième l'an dernier, et où celui-ci tentera de renouer avec une victoire qui lui échappe depuis sept mois et le Rallye de Catalogne 2021.