Loeb veut "être compétitif et dans le match" en Turquie

Alors que le WRC a enfin repris ses droits le week-end dernier, Sébastien Loeb va à son tour pouvoir renouer avec la compétition. Le nonuple Champion du monde n'a pas été vu au départ d'une manche du championnat depuis le Monte-Carlo en janvier et son programme a évidemment été chamboulé par la crise du coronavirus. Après avoir repris le volant de la Hyundai i20 Coupe WRC cette semaine pour quelques essais, Loeb sera au départ du Rallye de Turquie. Une épreuve qu'il a remportée à trois reprises par le passé mais dont le parcours n'a aujourd'hui plus grand-chose à voir avec l'époque. D'autant qu'en raison de la crise sanitaire, celui-ci ne comportera cette année que 12 spéciales réparties sur 223 km, sans spectateurs.

"Je suis enthousiaste à l'idée de reprendre la compétition avec Hyundai pour la première fois depuis le Monte-Carlo. C'est aussi mon premier rallye sur terre depuis la Catalogne la saison dernière", fait remarquer le Français. "Je n'ai pas participé au Rallye de Turquie depuis 2010, et je n'ai pas de connaissance particulière de ces spéciales par rapport aux autres, qui les ont déjà parcourues ces deux dernières saisons. Nous avons fait une journée d'essais avant le rallye, donc je suis concentré et prêt à faire du mieux possible pour l'équipe. Mon objectif est simplement d'être compétitif et dans le match : nous avons beaucoup besoin de nous familiariser, mais je suis toujours motivé à l'idée d'attaquer pour obtenir un bon résultat."

Neuville dos au mur

Loeb sera de nouveau dans son rôle de soutien pour les deux équipages titulaires d'Ott Tänak et Thierry Neuville. Les deux hommes ont connu une reprise contrastée en Estonie, où le Champion du monde en titre s'est imposé pour se relancer au championnat, alors que le Belge n'a pas inscrit le moindre point après avoir commis une erreur le samedi.

"Nous n'avons pas obtenu un résultat représentatif en Estonie, et nous voulons vraiment remettre les choses en ordre en Turquie", confie Neuville, qui accuse désormais un retard de 37 points sur le leader Sébastien Ogier au championnat. "C'est la troisième fois que nous allons sur ce rallye depuis qu'il a été déplacé à Marmaris, et c'est l'un des plus durs de la saison. Les spéciales sont vraiment chouettes, avec des portions rapides et d'autres sinueuses. Nous devons attaquer, même si c'est dur, tout en essayant de survivre avec la voiture. Notre objectif sera de prendre le maximum de points possible en nous concentrant sur le championnat. Nous avons toujours eu un bon rythme en Turquie mais je n'y ai jamais obtenu le résultat escompté. J'espère que cette troisième fois sera chanceuse."

En performance pure, Hyundai a pris la main sur les routes estoniennes mais ne veut pas aborder le rendez-vous turc en se reposant uniquement sur ses acquis.

"Nous avons connu un week-end fantastique en Estonie et c'était le résultat de plusieurs mois de travail acharné dans l'équipe, mais nous ne pouvons pas nous dire que ce sera pareil en Turquie, car nos concurrents travaillent tout autant", prévient le directeur d'équipe Andrea Adamo. "En Turquie, les spéciales sont rudes et imprévisibles, nous devons donc rester concentrés. Nous retrouvons Seb et Danos [Elena] dans l'équipe et je suis certain qu'ils apporteront leur étincelle et leur expérience habituelles pour soutenir notre effort au championnat."