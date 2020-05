M-Sport progresse bien sur sa WRC pour 2022

Le WRC étant en pause forcée à cause de la pandémie de COVID-19, Richard Millener et l'équipe M-Sport utilisent le temps libre pour avancer sur les nouveaux projets à l'horizon 2022. Millener n'a toutefois pas indiqué pour le moment sur quel modèle de Ford se baserait la nouvelle machine.

L'objectif est d'avoir une première voiture d'essais prête au début de l'année prochaine. La machine utilisera le moteur de l'actuelle Fiesta WRC, couplé à un système hybride conçu par Compact Dynamics. L'énergie récupérée dans les batteries pourra servir à propulser les machines de Rally1 sur les sections de liaison et dans certains secteurs des spéciales.

L'arrivée d'un accord avec la FIA et les constructeur rivaux que sont Hyundai et Toyota concernant les dernières réglementations techniques a été d'une grande aide pour M-Sport. Selon Millener, l'équipe britannique a tout de même dû temporairement réduire son équipe de 98% pour répondre à la crise actuelle.

"La pause inattendue fait que nos designers ont eu le temps de faire de bons progrès sur le début de la recherche et la conception de la voiture", a-t-il expliqué à Motorsport.com. "Nous faisons de bons progrès, mais il y a également de nouveaux défis car nous n'avons qu'un très petit pourcentage de notre équipe habituelle qui travaille là-dessus. Tout ne peut donc pas aller à fond. La majorité des personnes impliquées sur 2022 ne se déplacerait pas sur les rallyes, mais le manque de rallyes fait qu'il est plus simple de se concentrer là-dessus."

Ford Performance, qui est le partenaire technique de M-Sport en Championnat du monde des rallyes, est en contact régulier avec Millener et son équipe. "Sans eux, ce projet serait impossible", explique-t-il. "Ils nous aident sur toutes les parties de la voiture, pas une seule en particulier. Nous avons des réunions quotidiennes avec plusieurs membres de Ford en Europe et aux États-Unis pour garantir que nous travaillons ensemble pour produire la meilleure voiture possible."

"Le nouveau règlement entrant en vigueur pour la première manche de 2022, nous n'avons pas beaucoup de temps [pour travailler sur la voiture]. Je pense que nous aimerions, de manière réaliste, voir la voiture rouler 12 mois avant la première manche. Comme vous pouvez le voir, ça ne nous laisse pas longtemps."