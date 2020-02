Ogier a roulé "un peu trop avec sa tête" en Suède

Quatrième à l'arrivée du Rallye de Suède, Sébastien Ogier a fermé la marche du contingent Toyota engagé à plein temps. Elfyn Evans a en effet remporté cette deuxième manche de la saison, alors que Kalle Rovanperä, 19 ans, est parvenu à devancer le sextuple Champion du monde pour s'adjuger la troisième marche du podium.

Le Gapençais, qui fait comme toujours équipe avec Julien Ingrassia, explique ce résultat par un manque d'attaque, dans des conditions qui étaient très délicates. Le seul rallye hivernal de la saison s'est en effet plutôt déroulé dans des conditions printanières, la neige et la glace laissant place à la boue et la pluie, mais toujours avec des clous sur les pneus Michelin.

Lire aussi : Evans remporte le Rallye de Suède, 1er podium pour Rovanperä

"Je pense qu'il faut le prendre comme ça vient, honnêtement [Rovanperä] le mérite, il a fait un bon rallye, il fait une très belle Power Stage, il ose prendre des risques dans des conditions vraiment pas simples pour tout le monde. Moi j'ai roulé un peu à l'image du week-end, un peu trop avec ma tête dans celle-là. Quand on regarde derrière, que ce soit Thierry [Neuville] ou Ott [Tänak], on est plus ou moins dans les mêmes temps. Ce sont des conditions où il faut vraiment oser, et quand tu joues le championnat, ça n'est pas facile", a-t-il expliqué au micro de la RTBF avant d'indiquer que sa confiance dans la voiture n'était pas à mettre en cause : "La voiture, je la trouve très bien, je me sens très bien dedans. C'est juste de la prise de risques."

Ogier a également tenu à saluer la victoire de son équipier Elfyn Evans, déjà troisième du Rallye Monte-Carlo le mois dernier. Le Français se satisfait du résultat d'ensemble de l'écurie Toyota, et entrevoit sereinement le reste du championnat, lui qui figure au troisième rang du classement général, cinq points derrière Evans et Thierry Neuville.

"Il a fait deux très bons rallyes, et c'est une victoire méritée pour lui, je suis content pour lui et pour toute l'équipe, c'est un super résultat pour toute l'équipe. On ne va pas dire qu'on est heureux de finir quatrième, mais globalement ça reste une bonne opération pour le championnat, nous sommes plus ou moins là où nous voulons être avant d'aborder le Mexique. Bien sûr il y a toujours un peu de déception car t'aurais pu en faire plus, prendre plus de risques, mais est-ce que ça en vaut la peine à ce moment de la saison ? Je ne suis pas sûr."