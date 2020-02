Première pour Sordo en 2020 au Mexique

Hyundai a confirmé la composition de ses équipages pour le Rallye du Mexique, qui constituera la troisième manche du championnat 2020, du 12 au 15 mars. Dani Sordo y fera sa première apparition de l'année au volant de la i20 Coupe WRC, avec son copilote Carlos del Barrio. Il épaulera en Amérique centrale les habituels titulaires et prétendants au titre, Ott Tänak et Thierry Neuville. Ce dernier est co-leader du championnat après deux rallyes, avec le même nombre de points que le pilote Toyota Elfyn Evans.

Sur le Rallye Monte-Carlo, la troisième Hyundai avait été confiée à Sébastien Loeb, avant que celui-ci ne fasse l'impasse sur le Rallye de Suède et laisse sa place à Craig Breen.

Au Mexique, Sordo participera à une épreuve dont il a pris l'an dernier la neuvième place, et qui avait été remportée par Sébastien Ogier, alors chez Citroën. Hyundai n'y avait pas signé de podium, Neuville terminant à la quatrième place.

Il est prévu cette année que Loeb et Sordo se partagent la troisième i20, sans toutefois que le programme de l'un et de l'autre ne soit parfaitement défini à l'avance. Le pilote espagnol avait pris part l'an dernier à huit manches, s'imposant notamment en Sardaigne et décrochant un podium en Catalogne. Le mois dernier, il avait endossé au pied levé le rôle d'ouvreur pour Neuville, une tâche qu'il n'aspire pas à retrouver à l'avenir !