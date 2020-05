Après la pause forcée, des WRC "mieux préparées que jamais !"

Le monde du WRC, comme ceux des sports mécaniques et même du sport dans son ensemble, a été durement frappé par les conséquences de la pandémie de COVID-19 qui a mis en suspens l'ensemble des activités et des rallyes prévus. Pourtant, le Championnat du monde est l'un des rares à avoir pu débuter sa saison puisque un total de trois manches ont été réalisées avant que les mesures mondiales ne prennent effet et contraignent à raccourcir le Rallye du Mexique avant de mettre le holà à la saison.

Le WRC est justement en plein travail pour essayer de reprendre sa saison alors que la plupart des pays commencent prudemment à mettre en place ou envisager des mesures de déconfinement qui ne signifient toutefois pas que la vie d'avant, notamment sur le plan des voyages, aura cours dans un futur proche. En tout cas, pour Tommi Mäkinen, le directeur de Toyota Gazoo Racing, tout le nécessaire doit être fait pour courir le plus de manches possibles en 2020 et le Finlandais est prêt à examiner tous les scénarios possibles une fois les restrictions adoucies ou levées.

"Je suis plutôt ouvert sur la manière dont nous devons finir la saison", a ainsi expliqué le quadruple Champion du monde, repris par le site officiel du WRC. "Ce serait bien de le faire avec le plus de rallyes possible et je crois que cela n'aurait pas la même saveur avec moins d'épreuves. J'aimerais avant tout reprendre. Nous attendons tous en ce moment, mais nous n'aurons aucune excuse au moment du prochain rallye : les voitures seront mieux préparées que jamais !"

Si le calendrier n'évolue pas d'ici là, le prochain point de ralliement devrait être le Safari Rally Kenya, du 16 au 19 juillet prochains, qui marquerait le retour du Championnat du monde en Afrique après 18 ans d'absence. "Tout sera un peu plus difficile qu'avant, mais nous sommes prêts à faire tout ce qui est nécessaire pour y être", a déclaré Mäkinen, double vainqueur de l'épreuve en 1996 et 2001 avec Mitsubishi. "Je dirais que ce ne sera pas le sujet le plus facile."