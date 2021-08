Razgatlioglu gagne et revient à égalité avec Rea !

Grâce à un départ en première ligne, Toprak Razgatlioglu s'est emparé de la tête au premier des 23 tours de la course de ce dimanche après-midi à Navarra et s'est assuré la sixième victoire de la campagne 2021. Jonathan Rea, sur Kawasaki, n'a réussi qu'à prendre la troisième place derrière Scott Redding sur Ducati, ce qui signifie que Razgatlioglu et Rea sont désormais à égalité en tête du classement des pilotes à six manches de la fin de la saison.

Après un départ retardé, en raison du calage de Kohta Nozane (GRT Yamaha) puis de Lucas Mahias (Puccetti Kawasaki) sur la grille, c'est Redding qui a pris le meilleur envol depuis la pole position devant les Yamaha d'Andrea Locatelli et de Razgatlioglu, tandis que Rea est passé de la deuxième à la cinquième place.

Locatelli a fait une brève apparition en tête en forçant le passage sur Redding, avant de sortir large, mais plusieurs virages plus tard, une Yamaha était de retour en tête, Razgatlioglu prenant l'avantage sur le Britannique. Rea s'est rapidement mis en action, remontant à la troisième place à la fin du premier tour, puis dépassant Redding pour remonter au second rang.

Le sextuple Champion a ensuite commencé à mettre la pression sur son rival pour le titre, Razgatlioglu, mais sans parvenir à le dépasser, et à l'approche de la mi-course, Rea a commencé à décrocher au profit de Redding. Après quelques frayeurs à la poursuite de son rival turc, Rea a dû se concentrer sur la défense face à la Ducati, mais une autre erreur à quatre tours de l'arrivée a donné à Redding une occasion de prendre la deuxième place.

À ce stade, Razgatlioglu était déjà à l'abri pour la victoire, et a franchi la ligne d'arrivée avec 1,1 seconde d'avance sur Redding, qui est revenu à 38 points de Rea et reste dans la course au titre. Après son erreur de début de course, Locatelli s'est repris pour terminer quatrième pour la cinquième course d'affilée, tandis que Tom Sykes a fini cinquième pour son meilleur résultat en course longue distance sur BMW depuis Donington Park.

Alex Lowes a conclu un autre week-end discret sur la deuxième Kawasaki en sixième position, devant Michael Ruben Rinaldi (Ducati), Michael van der Mark (BMW), Álvaro Bautista (Honda) et Axel Bassani (Motocorsa Ducati). Chaz Davies a perdu l'avant de sa Ducati Go Eleven dans le premier tour au virage 9, fauchant la Yamaha GRT de Garrett Gerloff dans la foulée, tandis que Leon Haslam a également chuté sur l'autre Honda officielle.

Navarra - Course 2