Yamaha annonce le départ de van der Mark

Ça bouge sur l'échiquier du WorldSBK : Michael van der Mark et Yamaha se sépareront à la fin de la saison 2020. Le pilote néerlandais choisit, selon son équipe, "de relever un nouveau défi en 2021" après quatre ans de partenariat qui ont mené jusqu'à présent à trois victoires et une troisième place au championnat en 2018.

Titré en Superstock 600 en 2012 avec Honda, Michael van der Mark est resté fidèle à la marque à l'aile dorée jusqu'en 2016 et il a au passage été sacré Champion du monde en Supersport en 2014. Arrivé en 2017 chez Yamaha, il a accompagné la R1 dans son développement jusqu'à ce qu'elle devienne l'une des machines de pointe de la discipline, désormais solide prétendante aux victoires. Il a fait équipe avec Alex Lowes, jusqu'au départ de l'Anglais pour Kawasaki, remplacé cette année par Toprak Razgatlioglu.

Cinquième du championnat après la manche d'ouverture de Phillip Island, où il s'est hissé jusqu'à la quatrième place en course, Michael van der Mark reprendra la compétition dans un mois lorsque le WorldSBK relancera sa saison à Jerez. Néanmoins, la longue pause lui a donné l'occasion de prendre une grande décision quant à son avenir et son départ est déjà acté pour la fin de la saison 2020.

Pour l'heure, la destination du pilote néerlandais, âgé de 27 ans, n'est pas connue. Sur un plateau dont seule l'équipe officielle Kawasaki est au complet pour la saison prochaine (Rea et Lowes ont tous deux été prolongés), les bruits de couloir semblent l'orienter vers BMW plutôt que Ducati ou Honda. Son départ pourrait quant à lui ouvrir un boulevard à Loris Baz, actuellement engagé au sein de l'équipe satellite de Yamaha.

"Yamaha et van der Mark abordent la saison 2020 reprogrammée avec la détermination de conclure leurs quatre années de collaboration sur une note positive, en se battant pour les victoires en course et pour le titre", promet Yamaha. Avec Michael van der Mark, la marque a également connu deux succès aux 8 Heures de Suzuka.