Van der Mark rejoindra BMW en 2021

Deux jours après l'annonce de son départ de Yamaha, la confirmation est arrivée : Michael van der Mark rejoindra BMW la saison prochaine. Sans préciser pour le moment lequel des pilotes actuels sera remplacé par le Néerlandais, l'équipe dirigée par Shaun Muir annonce le recrutement de l'ancien Champion du monde Supersport, vainqueur à trois reprises dans la catégorie WorldSBK avec la R1.

À 27 ans, van der Mark choisit de quitter l'équipe avec laquelle il a confirmé depuis 2017 les performances prometteuses obtenues précédemment avec Honda, grimpant jusqu'à la troisième place du championnat en 2018. Désormais associé au phénomène Toprak Razgatlioglu, il occupe la cinquième place du championnat après la manche d'ouverture en Australie, mais choisit de s'associer au programme allemand, bien que plus jeune, pour partir en quête des succès qu'il vise.

"Nous sommes ravis d'accueillir Michael au sein du team BMW Motorrad WorldSBK. Il apporte une grande expérience et est l'un des pilotes les plus jeunes et les plus talentueux de la grille. En nous assurant les services de Michael, nous soulignons à quel point nous sommes concentrés et déterminés à nous battre pour les meilleurs résultats, et nous donnerons à Michael toutes les chances d'atteindre cet objectif", promet le team principal, Shaun Muir.

BMW a fait son retour officiel en WorldSBK en 2019 après avoir connu le succès quelques années plus tôt, notamment avec Marco Melandri et Leon Haslam. L'équipe aligne actuellement ceux qui occupaient les deux premières places du championnat 2013, Tom Sykes et Eugene Laverty, ce dernier ayant remplacé Markus Reiterberger après une saison décevante de l'Allemand. Sykes quant à lui a mené la S1000 à la huitième place du championnat pour sa première campagne, avec notamment quatre podiums et même une pole position à son actif. BMW précise que le second pilote de l'équipe pour la saison 2021 sera annoncé à une date ultérieure.

"Nous sommes ravis de l’engagement de Michael, qui s'est fortement développé dans le championnat ces dernières années", souligne Marc Bongers, directeur de BMW Motorrad Motorsport. "Nous sommes convaincus que Michael va enrichir notre projet, et ensemble, ainsi qu'avec le solide package que nous pouvons lui offrir, nous pouvons atteindre un niveau plus élevé en termes de résultats. Nous souhaitons la bienvenue à Michael dans l'équipe BMW WorldSBK et nous espérons une solide coopération."