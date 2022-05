Le MotoAmerica défend sa sécurité après l'accident de Petrucci

L'accident inhabituel de Danilo Petrucci à l'arrivée de la course de dimanche, dans la catégorie Superbike du MotoAmerica à Virginia, a beaucoup fait parler depuis que le pilote italien a expliqué être longtemps resté sans assistance. Tombé à 280 km/h en cherchant à éviter un contact alors qu'il franchissait la ligne d'arrivée, il indiquait avoir entendu les motos passer près de lui pendant plus de deux minutes alors qu'il était au sol, puis avoir dû quitter les lieux seul et se rendre à pied au centre médical.

Le championnat américain a souhaité réagir afin de se défendre de tout manquement en matière de sécurité et de démentir certains des points mentionnés par le pilote. Ainsi, un communiqué indique : "La direction de course a été témoin de la fin de l'accident et a immédiatement agi. Comme il se doit, un drapeau jaune a été déployé en guise d'avertissement. À ce moment-là, Ashton Yates, huitième, avait franchi la ligne d'arrivée, 27 secondes derrière Petrucci. Environ 17 secondes plus tard, la direction de course a pu voir que Petrucci s'était relevé et qu'il ne semblait pas gravement blessé."

Le championnat fait valoir le fait que les panneaux publicitaires heurtés par le pilote dans sa chute se sont cassés, comme cela doit être le cas afin qu'ils ne constituent pas des obstacles, et que cette portion du circuit de Virginia présente "la plus grande voie de dégagement de tous les circuits sur lesquelles se disputent les courses de MotoAmerica".

"Petrucci était debout et il a continué à marcher en restant au bord de la piste jusqu'à ce qu'il estime pouvoir traverser la piste en sécurité. Il a ensuite été rejoint par les équipes du MotoAmerica et a été escorté dans un véhicule jusqu'au centre médical du circuit, à environ 200 mètres du lieu de l'accident. À ce moment-là, environ trois minutes s'étaient écoulées, et Petrucci a été soigné pour ses blessures."

Wayne Rainey, président du MotoAmerica, a défendu l'importance apportée par le championnat à la sécurité des pilotes. Mais l'ancien pilote a également assuré que les changements nécessaires seraient réalisés afin d'améliorer les processus.

"Le souci du détail est primordial en matière de sécurité et la sécurité de nos pilotes est notre priorité numéro un", a déclaré le triple Champion du monde 500cc. "C'est notre point de départ et notre processus se déroule à partir de là. Au cours des huit années de course du MotoAmerica, nous n'avons jamais négligé un pilote blessé. Je n'ai que du respect pour Danilo et sa sécurité, et la sécurité de tous nos pilotes est de la plus haute importance."

"Nous ne minimiserons jamais la blessure d'un pilote ni son point de vue sur l'accident qui s'est produit", a poursuivi Wayne Rainey. "Nous avions besoin de rejoindre Danilo plus rapidement et nous allons étudier l'incident et apporter des changements là où c'est nécessaire. La situation a été rendue encore plus difficile par le fait que, bien que l'accident se soit produit après le drapeau à damier, il se passait encore des choses en piste et les pilotes étaient toujours à pleine vitesse, si bien qu'il était plus difficile de mobiliser du personnel."

"Par ailleurs, la direction de course accorde beaucoup d'importance à ce qu'elle voit un pilote faire après un accident. Petrucci était debout et marchait par ses propres moyens, ce qui a rapidement atténué la gravité de l'intervention [nécessaire]. Nous espérons que les blessures de Danilo guérissent et qu'il se sente mieux, et nous avons hâte de le voir à Road America."

Lire aussi : Ducati ne se sent plus aussi dominateur en ligne droite