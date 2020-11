Aitken et Nissany en essais avec Williams à Abu Dhabi

Ce sont non pas une mais deux Williams qui seront en piste lors de l'unique journée d'essais de jeunes pilotes en cette saison 2020 de Formule 1, qui aura lieu le 15 décembre sur le Circuit Yas Marina, deux jours après le Grand Prix d'Abu Dhabi. Sans surprise, l'écurie confiera ses monoplaces au pilote de réserve Jack Aitken et au pilote d'essais Roy Nissany.

Les deux hommes ont déjà piloté la Williams FW43 en Essais Libres 1 – Aitken au Red Bull Ring et Nissany à Barcelone et à Monza. L'Israélien aura justement une troisième opportunité lors de la première séance du Grand Prix de Bahreïn, le 27 novembre, avant cette journée de tests à Abu Dhabi.

"Bien sûr, je suis ravi de pouvoir remonter dans la FW43 à Abu Dhabi", se délecte Aitken. "Après mes EL1 avec l'écurie plus tôt dans l'année, je vais chercher à construire sur mon expérience avec l'équipe en parcourant des tours plus que bienvenus. Même si nous ne pourrons pas tester grand-chose vu le programme des essais, il y a toujours des choses à apprendre, et ce sera une excellente manière de conclure la saison."

"Les essais d'Abu Dhabi sont une nouvelle excellente opportunité pour moi de développer mes liens avec cette voiture", ajoute Nissany. "Par rapport à des EL1, ce test nous donne bien plus de temps et de kilomètres pour peaufiner la voiture et améliorer la synergie avec mon pilotage."

Rappelons qu'Aitken dispute actuellement sa troisième saison de Formule 2, sans grande réussite puisque cet ancien Champion de Formule Renault et vice-Champion de GP3 occupe la 12e place du championnat avec deux podiums. Nissany, pour sa part, n'est que 19e avec cinq points au compteur pour sa seconde campagne dans l'antichambre de la Formule 1.

