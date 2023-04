Piégé par ses pneus, Albon ne cherche aucune excuse

Auteur de très belles qualifs avec une entrée en Q3, puis d'un début de course qui laissait présager une lutte pour des points précieux, Alexander Albon a tout perdu dès les premiers tours du Grand Prix d'Australie. Parti à la faute dans l'enchaînement des virages 6 et 7 dans le septième tour de course, le pilote Williams a été contraint à l'abandon. Son accident a par ailleurs provoqué le premier drapeau rouge brandi par la direction de course.

Tout au long du week-end, la FW45 s'est montrée particulièrement à l'aise dans ce deuxième secteur, suscitant davantage d'interrogations encore devant cet accident. Une surchauffe des pneus arrière en serait à l'origine.

"J'ai jeté un œil aux données et c'était un peu étrange", confie Alex Albon. "J'ai pris le virage plus lentement que lors du tour précédent, je suis juste allé plus vite dans le virage d'avant. Donc j'ai pris le virage 5 un peu plus vite et j'ai utilisé un peu plus le vibreur en sortie. Je pense que ça a entraîné un petit pic de température pneumatique du côté gauche. J'ai abordé le virage 6 avec un pneu arrière gauche plus chaud, c'est tout. Ce sont les marges avec lesquelles on pilote."

Malgré cette explication technique, le pilote thaïlandais refuse de la considérer comme une excuse valable pour justifier d'avoir gâché la perspective d'un excellent résultat.

"C'est ma faute", plaide-t-il. "Je suis en colère contre moi-même. C'est vraiment décevant. Et je suis naturellement surtout désolé pour l'équipe. J'ai l'impression de les avoir laissés tomber. On avait une bonne voiture et quand on voit le classement final, avec quelques abandons, on aurait pu être l'une des écuries ayant marqué des points."

Chez Williams, les ingénieurs font la même lecture que leur pilote, avec des données qui montre un léger survirage dans le virage 5 qui a été suffisant pour augmenter la température des gommes.

"C'était une course remarquable, mais au bout du compte c'est une occasion manquée pour nous", conclut Dave Robson, directeur de la performance au sein de l'écurie anglaise. "Alex s'est appuyé sur son excellente performance en qualifications pour gagner des positions au départ, et il semblait bien parti pour terminer parmi les dix premiers. Malheureusement, il a touché le vibreur à grande vitesse dans le virage 5, ce qui a provoqué un petit décrochage et un pic de température des pneus, et il a perdu la voiture au virage suivant."