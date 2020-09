Albon n'a pas plus de pression malgré la victoire de Gasly

Pierre Gasly a profité d'incidents de course pour aller chercher la victoire au Grand Prix d'Italie, avec un succès qui le hisse seulement cinq points derrière Alexander Albon au championnat pilotes. Un Albon qui souffre en ce début de saison, n'ayant engrangé que 48 unités face aux 110 au compteur de son coéquipier Max Verstappen. C'est avec de tels résultats que Gasly avait justement été remplacé par Albon chez Red Bull à la mi-saison 2019. Et pour couronner le tout, pendant que le Français s'imposait à Monza, l'Anglo-Thaïlandais était englué dans le peloton, notamment handicapé par un fond plat endommagé au premier virage.

Cependant, lorsque Motorsport.com lui demande si la victoire de Gasly augmente la pression sur ses épaules, Albon répond : "Non, pas du tout. La méthode reste la même. Je pense que c'est comme ça depuis ma première course en F1. De mon côté, je regarde mes courses récentes, et ça s'améliore. Je suis satisfait du déroulement des choses. Nous avons un autre week-end à réussir, sur lequel il faut se concentrer. Je pense que Monza en particulier n'était pas vraiment représentatif de ce qu'il se passait. Mais les bons moments viendront, et je suis sûr que quand j'aurai les opportunités, je montrerai ce dont je suis capable."

"Quand on rejoint un top team, on veut forcément être performant, car c'est une opportunité de gagner des courses ou de faire des podiums, mais en matière de pression supplémentaire, la pression vient vraiment de l'intérieur. C'est le pilote qui veut être performant, plus qu'autre chose. Cela ne change pas vraiment quand on change d'écurie. Ce n'est pas différent, à vrai dire."

Albon qualifie son week-end de Monza de "très positif, si l'on enlève dimanche", puisqu'il s'est qualifié plus près que jamais cette saison de son coéquipier Max Verstappen : il n'avait que trois dixièmes de déficit en Q3. Demeure forcément la déception de ne pas avoir pu profiter des circonstances de course pour accrocher un premier podium qui lui a déjà échappé à deux reprises sur les dix derniers Grands Prix, lors d'accrochages avec Lewis Hamilton au Brésil et en Autriche.

"On veut toujours être [sur le podium], c'est sûr. Surtout quand on voit des opportunités comme ça où, disons, les Mercedes ne sont pas là pour gagner la course, on est forcément déçu de savoir qu'on aurait pu faire mieux. Mais tant de voitures ont été affectées. Ce n'est pas comme si nous étions les seuls, il y en a quelques-uns dont la course a été compromise", conclut le pilote Red Bull.

Propos recueillis par Adam Cooper

