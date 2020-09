Horner : Remplacer Albon par Gasly "n'aurait pas de sens"

Pierre Gasly avait rejoint Red Bull Racing en 2019 avant de devoir céder sa place à Alexander Albon dès la trêve estivale en raison d'une première moitié de saison décevante. Revenu chez Toro Rosso/AlphaTauri depuis lors, le Français a remporté une victoire de prestige à Monza mais accomplit surtout régulièrement des performances de premier choix. Albon, lui, est en difficulté chez Red Bull, n'ayant marqué que 48 points cette saison face aux 110 de Verstappen – et il n'a plus que cinq longueurs d'avance sur Gasly au classement général.

Gasly, justement, a déclaré se sentir "prêt" à revenir chez Red Bull et espérer que ses résultats soient "récompensés", même s'il répète inlassablement ne pas vouloir penser à une éventuelle promotion. Christian Horner, lui, n'est pas convaincu.

"Pierre fait du travail fantastique", admet Horner. "Depuis son retour dans l'écurie qui s'appelait Toro Rosso, il a trouvé sa confiance, il pilote incroyablement bien. AlphaTauri fait du très bon travail avec lui. C'est bien de voir que ça marche pour lui."

"En ce qui concerne les baquets de Red Bull Racing, nous sommes focalisés sur Alex Albon. Nous voulons essayer de lui donner la meilleure opportunité de conserver ce baquet. Cela n'aurait pas de sens de refaire un échange des pilotes. AlphaTauri est désormais une écurie sœur plutôt qu'une équipe junior. Il me semble que Franz [Tost] est satisfait de Pierre."

"La décision finale sera prise plus tard dans l'année, mais nous ne souhaitons pas particulièrement inverser la situation. Nous voulons résoudre certains problèmes que nous avons avec la RB16, que nous commençons à comprendre et à maîtriser, et nous partirons de là."

Cette RB16, Albon a décidément du mal à l'exploiter, alors que Verstappen a signé l'intégralité des 15 podiums de Red Bull depuis le début de la saison 2019. Pendant ce temps, des jeunes protégés de la marque au taureau brillent en formules de promotion, à l'image de Yuki Tsunoda et Liam Lawson, actuellement quatrièmes des championnats de Formule 2 et de FIA F3 respectivement. "Côté talent, Red Bull a investi en de très nombreux jeunes pilotes au fil des années. Cela va continuer", conclut Horner.

