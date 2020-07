Alfa Romeo espère encore "marquer des points régulièrement"

Avec deux points glanés par Antonio Giovinazzi lors du premier Grand Prix en Autriche, puis deux résultats vierges, le début de saison d'Alfa Romeo est trop éloigné de ses aspirations. La structure dirigée par Frédéric Vasseur est engluée à l'arrière du milieu de grille en matière de performance pure, tout en subissant la chute de puissance du moteur Ferrari depuis l'an dernier. Ainsi la petite pause entre les deux séries de courses estivales a été la bienvenue pour tenter de redresser la barre à Hinwil. Malgré ce début d'exercice bien morose, l'espoir demeure et il existe quelques bonnes raisons d'être optimiste pour renouer avec des points lors du double rendez-vous de Silverstone.

Lire aussi : L'avenir de Pérez pourrait avoir des répercussions majeures en F1

"Les trois prochains Grands Prix constitueront un nouveau moment crucial de la saison", estime Frédéric Vasseur. "Nous sortons de la première véritable pause après l'enchaînement des trois courses d'ouverture : c'était la première occasion pour l'équipe de se ressaisir, d'évaluer la situation et de commencer à corriger les choses pour le reste de l'année. Il sera donc important de démontrer que nous avons utilisé cette période pour progresser depuis la Hongrie."

"Nous avons une bien meilleure idée de là où se trouvent les forces et les faiblesses de notre package, et nous continuons à travailler pour franchir un nouveau cap après ce que nous avons montré lors des premières courses. La lutte en milieu de peloton est toujours serrée et je suis convaincu que notre équipe a ce qu'il faut, que ce soit au niveau du personnel que du matériel, pour marquer des points régulièrement."

Kimi Räikkönen n'a pas encore ouvert son compteur mais semble partager le point de vue de son patron. Le Champion du monde 2007 souligne le rythme intéressant de la C39 en course et reste persuadé qu'il a une chance de marquer des points lors des deux prochains Grands Prix.

"Les premiers Grands Prix n'ont pas été formidables au niveau des résultats, mais l'important est que nous allons dans la bonne direction", fait remarquer le Finlandais. "Nous avons identifié les domaines dans lesquels nous devons progresser et j'espère que nous nous rendrons à Silverstone avec les solutions nécessaires pour être plus compétitifs. Nous avons vu que nous pouvions nous battre contre la plupart des monoplaces du milieu de grille le dimanche, et nous sommes convaincus de pouvoir ramener des points sur ces deux Grands Prix."

Le rythme de course, c'est également ce sur quoi veut s'appuyer Antonio Giovinazzi, qui souligne toutefois la nécessité de réagir en qualifications pour avoir une réelle chance : "Le dimanche nous sommes très compétitifs, nous l'avons montré lors de chacune des courses jusqu'à présent, et si nous faisons de bonnes qualifications nous pouvons nous battre pour le top 10 dès le premier tour. Ce doit être notre objectif pour aller de l'avant."