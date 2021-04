Alpine : Budkowski "apporte sa touche" à une équipe confiante

Directeur général de le marque Alpine depuis le départ de Cyril Abiteboul, Laurent Rossi affiche sa confiance devant les changements observés au sein de l'écurie qui a repris le flambeau de l'engagement de Renault en Formule 1. Chargé de diriger toutes les opérations d'Alpine, aussi bien côté route que côté piste, le nouveau venu s'est montré très présent avant le début de la saison, et notamment lors du premier Grand Prix de l'année à Bahreïn.

Outre le changement de nom et de couleurs, l'écurie d'Enstone a vécu une entrée dans une nouvelle ère avec une modification profonde de son management, Abiteboul n'étant pas directement remplacé et les responsabilités se partageant ainsi entre Marcin Budkowski d'une part, et Davide Brivio d'autre part. L'objectif est naturellement de récolter les fruits de la reconstruction de l'équipe entamée depuis 2016, tout en misant énormément sur le changement réglementaire de 2022.

"Ce que nous voulons, c'est continuer à construire sur les bases de ce que nous avons fait", insiste Laurent Rossi sur le site officiel de la Formule 1. "Nous savons que nous avons de toute manière atteint plus ou moins le bout avec cette voiture [l'A521]. Donc nous allons extraire autant que possible de cette voiture, utiliser ça pour affiner l'organisation opérationnelle, et dans le même temps nous assurer de construire la meilleure voiture jamais faite pour le prochain cycle réglementaire. L'équipe à Enstone a un peu changé ces dernières années. Même si nous travaillons avec une auto qui a un peu atteint ses limites, c'est une bonne voiture. Ce n'est pas la meilleure, nous pouvons le constater, mais c'est une bonne monoplace."

Parmi les éléments qui donnent beaucoup de confiance au patron d'Alpine, il y a bel et bien la prise de galon de Marcin Budkowski. Déjà à la manœuvre à Enstone ces dernières années, le Polonais semble fédérer les équipes techniques de l'écurie d'une manière convaincante.

"L'équipe en place l'est maintenant avec des gens différents – pas tous – et beaucoup d'entre eux sont très bons, mais il y a un peu de changement", rappelle Laurent Rossi. "Marcin est arrivé, il a commencé à apporter sa touche à l'équipe, et nous avons recruté quelques ingénieurs de très haut niveau. Nous sommes donc très confiants pour que cette mayonnaise prenne bien l'an prochain. Nous sommes français, nous connaissons un ou deux trucs sur la mayonnaise !"

"Nous avons un plan, nous avons une vision. Lorsque je suis arrivé, j'ai longuement parlé avec Marcin, et il a établi une feuille de route assez claire pour l'équipe. Je suis entré dans les détails, car je suis ingénieur, et j'ai parlé à tous les ingénieurs. Je me suis rendu compte qu'ils étaient sur la même ligne que lui, ce qui est rare, car je suis passé dans de nombreuses entreprises où quand on parle aux dirigeants puis aux échelons inférieurs, ce n'est pas toujours aligné…"

"Ça m'apporte donc beaucoup de confiance, car il y a un plan en place. Il y a les meilleures méthodes ici, qui sont issues de toutes les équipes. Nous avons des gens qui ont travaillé dans les top teams ces 23 dernières années. Nous avons un double Champion du monde [Fernando Alonso, ndlr] qui apporte son expertise. Je pense que nous sommes à la première étape d'une longue aventure, mais je suis très confiant."