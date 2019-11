Quel avenir pour Lewis Hamilton après sa retraite de la F1 ?

Même si elle ne semble pas être pour tout de suite et même si le Britannique a lui-même qualifié cette perspective d'"effrayante" au soir de son sixième titre, Hamilton pense forcément à la retraite. Lui qui a passé toute sa carrière en Formule 1 en étant propulsé par Mercedes, il semble indéfiniment lié à la marque à l'Étoile et les cinq couronnes mondiales remportées jusqu'ici au volant de Flèches d'Argent ajoutent à la légende qu'ils écrivent à quatre mains.

Le contrat actuel du #44 court jusqu'à la fin de saison 2020 et il semble tout à fait partant pour goûter à la révolution réglementaire de 2021. "Rien n'est gravé dans le marbre, mais je prends vraiment plaisir à ce que je fais en ce moment et je ne vois aucune raison d'arrêter parce que j'aime ce que je fais", a déclaré Hamilton. "Quand il y a un défi, un changement important de réglementation, c'est un immense challenge pour moi, en tant que pilote, d'utiliser mes capacités et les choses que j'ai pu apprendre au fil des années pour faire en sorte que l'équipe prenne la bonne direction et développe une voiture rapide, mais en conservant sa constance et ses performances."

"Je ne me vois pas particulièrement ailleurs. J'aime être chez Mercedes. J'aime faire partie de la marque et de l'Histoire. L'idée de rester avec Mercedes – je suis avec eux depuis que j'ai 13 ans, au-delà de la Formule 1 – et probablement d'être fortement impliqué au sein de Daimler et plus encore, est assez attirante. Donc nous verrons comment les choses se passeront."

Lewis Hamilton a disputé ses 248 GP et remporté ses 83 succès en Formule 1 avec un moteur Mercedes et il est également le pilote qui a le plus couru (138 GP), le plus gagné (62 victoires) et le plus été titré avec l'écurie Mercedes. Michael Schumacher reste le pilote qui a remporté le plus de victoires avec un seul constructeur (72, avec Ferrari).

Quand Motorsport.com a interrogé Toto Wolff, le directeur exécutif de Mercedes, sur les liens qui pourraient unir le constructeur allemand et son pilote-phare à l'avenir, il a répondu : "Lewis a été heureux toute sa vie avec Mercedes, et nous avons connu sept très bonnes années, pas seulement sur un plan professionnel mais aussi au niveau de la relation qui nous lie. Cela va au-delà de l'équipe de course, ça va jusqu'au cœur de Daimler avec le conseil d'administration."

"Mercedes est une grande marque et Lewis Hamilton est une grande marque, et je ne vois pas pourquoi, si nous sommes capables de lui fournir une bonne voiture, nous ne serions pas sa priorité principale. Il lui reste encore quelques bonnes années de carrière, j'en suis sûr. Et ensuite nous verrons quelles opportunités se présenteront. C'est assurément quelque chose qui nous réjouirait beaucoup."

