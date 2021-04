Bottas : "Je ne comprends pas encore ma performance"

Grosse déception pour Valtteri Bottas. Apparemment dans le coup depuis le début du week-end, le Finlandais a vécu une dernière partie des qualifications cauchemardesque à Imola, incapable de se hisser au niveau de Lewis Hamilton. Ce dernier a conquis une pole position qui figurera à coup sûr parmi ses plus belles, tandis que son coéquipier a souffert d'un mal mystérieux qui l'a privé de s'immiscer dans la lutte.

Lors de la Q3, Bottas n'a pas pu se rapprocher des meilleurs et a même échoué à une huitième place étonnante, devancé non seulement par les Red Bull mais aussi par une Ferrari, une AlphaTauri et deux McLaren. Sur la ligne de chronométrage, il accusait près d'une demi-seconde de retard sur le poleman. De quoi être perplexe.

"La journée d'aujourd'hui a été un peu déroutante, et je ne comprends pas encore ma performance en Q3", déplore-t-il. "Dans le premier relais de la Q3, j'avais du survirage, puis dans le second relais, le train arrière n'était pas très bon. Ce n'est pas ce que je visais aujourd'hui, surtout avec les sensations que j'avais au début des qualifications."

"Dans le premier relais de la Q3, je suis entré dans le deuxième virage et j'ai vraiment senti un décrochage soudain à l'arrière ; j'ai perdu beaucoup de temps. Même chose dans le deuxième relais, je ne pouvais pas avoir confiance avec le train arrière. Ce n'est pas quelque chose que j'ai ressenti en Q1 ou en Q2, donc c'est difficile à comprendre. Nous allons devoir enquêter. Dépasser ici est difficile, c'est une piste étroite, mais je me battrai pour tout donner demain."

L'évocation du train arrière ramène inévitablement aux problèmes déjà rencontrés par Mercedes à Bahreïn, mais Bottas assure qu'il s'agissait de "quelque chose de différent" à Imola ce samedi. "Là, c'était davantage en entrée de virage, ce que je n'avais vraiment jamais eu avant", précise-t-il. "Il faut d'abord regarder si tout allait bien sur la voiture. Clairement, ce n'est pas l'idéal."

Responsable de l'ingénierie piste chez Mercedes, Andrew Shovlin ne cache pas que l'écurie de Brackley va devoir se pencher sur la question et sur la compréhension des données. "Nous avons un peu d'analyse à faire pour comprendre le problème de Valtteri", confirme-t-il. "Il semblait très fort en Q1, mais il a signé son meilleur chrono dans le troisième tour et n'a pas pu reproduire ce temps lors du reste de la séance."

Unique et maigre consolation pour Bottas, il s'élancera dimanche avec les pneus mediums au sein d'un top 10 où seuls Hamilton et Verstappen disposent de ce même avantage stratégique sur la concurrence.