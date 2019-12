Bottas : Comme si "quelqu'un d'autre" pilotait en Australie

Battu pour le titre mondial par son équipier Lewis Hamilton, Valtteri Bottas avait entamé la saison de la plus belle des façons avec un succès éclatant remporté lors du Grand Prix d'Australie. Le Finlandais, qui avait pour la première fois de sa carrière pris la tête du classement pilotes au terme de l'épreuve, y avait franchi la ligne d'arrivée avec plus de vingt secondes d'avance sur l'autre Mercedes, qui avait tout de même subi des dégâts très tôt durant la course après être partie de la pole.

"Melbourne est toujours [ma meilleure performance de l'année]", a répondu le Finlandais à Motorsport.com. "La course que j'ai faite... c'est étrange, quand j'y pense, on aurait dit que c'était quelqu'un d'autre. C'était surréaliste. Ça semblait trop facile. C'est un sentiment amusant, donc c'était clairement la meilleure course de ma carrière, le meilleur dimanche. Et je n'étais pas en pole, j'ai pris un bon départ depuis la seconde place et je me suis emparé des commandes."

Même si la suite de la saison, et notamment après sa seconde victoire à Bakou, a largement tourné en faveur de Hamilton, qui s'est progressivement détaché de son équipier au championnat, Bottas peut avoir la satisfaction de dire qu'il a connu son meilleur exercice en discipline reine, avec un total de quatre succès et une seconde place finale. "Il y a eu d'autres bonnes courses qui entrent dans mon top 5 [personnel]. Je pense qu'Austin aussi. C'était bien marrant, donc c'est définitivement en haut. Le Japon aussi était une bonne course."

Les deux dernières victoires évoquées par Bottas entrent dans le cadre d'une seconde partie de saison qui contraste avec celles, plus poussives, de 2017 et 2018, ce qui lui apporte une grande satisfaction. "Le but est toujours d'essayer d'aller plus en avant avec sa performance, et ce depuis 2017. C'est pourquoi 2018 était une saison si décevante, parce que je l'ai presque ressentie comme un pas en arrière."

"Désormais, c'est de nouveau sur le bon chemin. Je vois un petit peu les améliorations et les gains que je suis capable de produire en tant que pilote et la quantité que je peux apprendre, cette année et la précédente. C'est une très bonne sensation de voir que le dur travail paie à un certain moment. Quand je regarde la saison, bien sûr, quand Lewis a assuré le titre, le sentiment initial était la déception, parce que je savais que c'était game over à nouveau, et que j'avais échoué. Mais très rapidement, la [victoire] a aidé également à retenir le bon sentiment. Je vois cette saison de façon très positive, en raison de tout ce que j'ai pu apprendre."