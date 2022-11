Carlos Sainz : "Cette saison a été un cauchemar"

À deux Grands Prix de la fin de la saison 2022, Carlos Sainz a dégringolé au sixième rang du classement général, désormais devancé par les deux représentants de Mercedes. Au volant d'une F1-75 pourtant compétitive, le pilote Ferrari n'a décroché qu'une victoire ; en revanche, il a été gâté au niveau des abandons. Deux accrochages, deux sorties de piste, deux pannes : Sainz est le pilote titulaire qui a parcouru le moins de tours cette année, avec 904 sur 1165 possibles. Sans oublier, évidemment, les bévues stratégiques de la Scuderia.

Du côté des performances, l'Ibère se console en ayant nettement redressé la barre face à son coéquipier Charles Leclerc, notamment en qualifications : après avoir encaissé un 8-0 au début de la saison, il fait jeu égal depuis le Grand Prix du Canada.

"Je sais comment piloter", assure Sainz. "C'est instinctif. Je ne réfléchis plus à mon pilotage. Et on voit que les chronos viennent bien plus facilement. Je suis de retour à un niveau où j'aurais dû être au début de l'année."

"Maintenant que je suis à ce niveau, notre voiture n'est plus forcément aussi bonne. Cette saison a été un cauchemar, à vrai dire, à cause de tout ça : tous les abandons, j'étais lent quand la voiture était rapide, et maintenant je suis rapide mais nous ne le sommes pas autant qu'avant. Rien ne va !".

"La saison s'est mal passée, mais le côté positif, c'est que je garde le moral, même lors d'une saison horrible, une saison qui ne pourrait pas être plus difficile. Avec mes ingénieurs, je continue de me battre, de chercher du temps au tour dans cette voiture. Je pense qu'il aurait pu être très facile d'abandonner et de laisser cette année tomber à l'eau, mais je pense que la pole à Austin et la rapidité ici [à Mexico] sont de bon augure pour nous."

Sainz ne perd toutefois pas espoir de rebondir en 2023, alors que Red Bull a plié la course aux titres avec trois Grands Prix d'avance au championnat des constructeurs et même quatre côté pilotes.

"Nous aurons une autre chance : nouvelle année, nouvelle voiture, nouvelles règles avec le plancher. Je suis convaincu que l'équipe construira une autre excellente voiture, comme celle que nous avons cette année, et que nous apprendrons de nos erreurs. Je vais apprendre des erreurs que j'ai faites cette année, et nous serons davantage dans la lutte et prêts à nous battre. J'ai aussi hâte pour Mercedes, on dirait qu'ils vont nous rejoindre à l'avant", conclut l'Espagnol.

Propos recueillis par Adam Cooper