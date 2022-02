Les clés techniques révélées par l'AlphaTauri AT03

À ce jour, seulement deux F1 2022 ont été dévoilées physiquement, ce qui a permis de découvrir des options différentes entre Aston Martin et McLaren. Ce lundi, AlphaTauri a choisi, comme Haas, de présenter uniquement des rendus numériques de l'AT03. On peut toutefois déjà distinguer certaines caractéristiques propres à la monoplace italienne.

Tout d'abord, le nez et l'aileron avant interagissent très différemment par rapport à ce que l'on a vu sur l'AMR22 et la MCL36. Sur l'AlphaTauri, le nez se prolonge au-delà de l'assemblage de l'aileron avant et se connecte aux quatre éléments, tandis que le corps principal va jusqu'en dessous de la ligne d'aileron avant.

Le design global de l'aileron avant ne présente pas autant de détails que ce l'on pourrait s'attendre à voir sur la base des autres versions vues chez la concurrence jusqu'à présent. Il faut donc s'attendre à ce que cet élément soit déjà plus évolué lorsque la voiture sera en piste pour les essais.

Malgré l'adoption par McLaren d'un système de suspension à tirants à l'avant de la voiture et de poussoirs à l'arrière, AlphaTauri a conservé les poussoirs à l'avant et les tirants à l'arrière.

L'une des clés cette année se situe au niveau des pontons, et le design général de l'AT03 partage des points communs avec l'Aston Martin.

Les deux monoplaces disposent d'une entrée d'air carrée qui alimente vers l'arrière une section plus haute, qui enveloppe des radiateurs plus inclinés, les refroidisseurs et l'électronique. Il en résulte une découpe inférieure très marquée qui permettra au flux d'air de passer sous et autour des pontons, de la même manière que sur l'AMR22.

Cependant, là où le design d'Aston Martin tire parti des ouïes de refroidissement situées au sommet des pontons, AlphaTauri n'a pas emprunté cette idée et les pontons s'effilent vers le bas en direction du fond plat.

Cela permet de renvoyer le flux d'air vers la zone en forme de bouteille de coca, avec la principale sortie de refroidissement positionnée au-dessus afin d'encadrer ce flux et de rejeter vers l'arrière la chaleur créée en interne.

L'utilisation de cette sortie de refroidissement plus haute est en partie due à la manière dont l'équipe compacte davantage vers le centre de la voiture les radiateurs et les refroidisseurs de l'unité de puissance. AlphaTauri utilise un arrangement de ses refroidisseurs en forme de selle depuis plusieurs années, comme on le voit ci-dessous sur l'AT02.

Le périmètre extérieur du fond plat de l'AT03 est également positionné plus bas en raison de la forme des pontons.

Il est également pris en sandwich entre les deux sections les plus hautes du tunnel d'entrée du diffuseur. Il est aussi intéressant de noter que cette zone du fond plat, devant les pneus arrière, est beaucoup plus courte que ce à quoi nous sommes habitués.

En vue arrière, on peut voir comment l'ensemble fonctionne avec en toile de fond la grande sortie du diffuseur.

Ce dernier dispose toujours du générateur de vortex vu ces dernières années, ainsi que de la double ailette dont la forme est intelligemment conçue pour créer plus de corde dans la section centrale qu'à l'extérieur.