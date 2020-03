Comment Red Bull a infligé un premier revers technique à Mercedes

L'unité de puissance Ferrari 2019, le DAS de Mercedes et la "Mercedes rose" de Racing Point sont des sujets de discussion brûlants, mais une bataille clé et plus discrète dans la guerre technique a déjà été remportée, suite à une demande de Red Bull qui a contraint la FIA à clarifier sa position sur une solution utilisée par Mercedes en 2019 et qu'elle comptait utiliser de nouveau cette année.

L'écope de frein arrière et la partie supérieure de la suspension vues sur la W10 et la W11 sont le fruit, selon l'écurie, d'une interprétation intelligente des règles. C'est un design qui s'appuie sur le montant de la suspension pour créer une entrée supplémentaire au-dessus de l'écope de frein principale (flèche rouge, ci-dessous), qui envoie alors le flux d'air dans un vide sur le dessus du tambour de freins.

Cela offre des avantages en termes de gestion pneumatique, car cela réduit le transfert de chaleur entre les freins et la jante, une situation qui entraîne d'ordinaire la chauffe du pneu.

Le problème soulevé par Red Bull faisait référence à une partie de l'article 5.1 du Règlement Technique qui dispose que : "Les écopes autour des freins arrière seront considérées comme une partie du système de freinage et ne doivent pas dépasser : 1. a) d'un plan parallèle au sol situé à une distance de 160 mm au-dessus de la ligne d'horizon de la roue."

L'entrée formée par le design de Mercedes se situe clairement au-dessus de ces 160 mm (voir ci-dessus). La FIA a confirmé que les équipes qui utiliseraient ces solutions devraient procéder à des ajustements.

Temps de réaction

Les équipes touchées ayant peu de temps pour modifier les pièces incriminées avant la course de ce week-end, il est de coutume que la FIA propose une solution alternative. Ainsi, la fédération a suggéré qu'une sortie soit réalisée à l'arrière du montant pour que le flux d'air passe au travers ou que l'entrée soit totalement refermée. La seconde de ces solutions ne peut avoir cours que lors des deux premiers Grands Prix (qui se tiennent à une semaine d'intervalle), la FIA requérant une conformité totale par la suite.

Alors que Mercedes était bien entendu la cible principale de "l'attaque", Racing Point va sans doute devoir revoir sa copie puisque l'écurie a adopté le même design sur la RP20 (voir ci-dessus).

