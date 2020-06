Carey : Chercher de nouvelles idées dans le respect de la F1

Chase Carey voulait tester un format de course qualificative avec une grille de départ définie par l'ordre inverse du classement du Championnat du monde, et profiter que la F1 se rendra deux fois sur le Red Bull Ring et à Silverstone pour le tenter lors du Grand Prix de Styrie et lors du Grand Prix du 70e Anniversaire. Mais les équipes n'ont pas apporté un soutien unanime, indispensable pour que la proposition soit retenue. L'Américain confirme que d'autres idées sont étudiées, tout en conservant la volonté d'apporter une touche positive.

"Nous avons eu des discussions durant les dernières années sur la manière dont nous pourrions faire des changements qui honoreraient notre sport, en respectant ce qui a fait la grandeur de notre discipline, mais nous pensons que de tels changements pourraient améliorer l'expérience des fans", explique Carey. "Nous avons discuté de plusieurs [solutions] dans le contexte du coronavirus et de ces deux courses [doubles]. Jusqu'ici, il n'y en a qu'une qui est devenue publique, celle de la grille inversée face à laquelle les équipes n'étaient pas à l'aise, et faire des changements avec un délai si court requiert l'unanimité."

"Nous changeons presque en temps réel dans cette saison, mais nous continuons à chercher des idées. Nous voulons nous assurer qu'elles ne soient pas simplement des astuces commerciales. C'est un grand sport avec une grande Histoire, de grands héros, des stars, des pilotes incroyablement talentueux et d'autres personnes, donc nous voulons respecter tout le monde mais nous voulons nous assurer que ça ne nous empêche pas de faire des changements."

Carey insiste sur le fait que le format inhabituel de la saison 2020 est un cadre idéal pour expérimenter : "Jusqu'à un certain point, la saison inhabituelle donne un peu plus d'opportunités pour essayer quelque chose que nous n'essayerions pas sans qu'il y ait une véritable possibilité que ça ajoute quelque chose à la course. Je pense que nous voulons toujours nous remettre en question et [chercher] d'autres choses pour améliorer notre sport."

