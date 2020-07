"Grande déception" pour Pérez et Racing Point

Inspirée par la Mercedes W10, la Racing Point RP20 a un potentiel indéniable sur le sec, en témoignent les performances remarquables de Sergio Pérez en EL1 comme en EL2, mais c'était une tout autre histoire lors de qualifications pluvieuses sur le circuit du Red Bull Ring. Pérez n'a pas su trouver le rythme et a échoué au 17e rang, à 3,4 secondes du meilleur temps de la Q1 et à une demi-seconde d'un passage en Q2.

"C'est une grande déception", déplore le Mexicain. "Nous étions partis pour faire un très bon week-end car nous avons un excellent rythme sur le sec. Mais nous n'avons pas su le trouver sous la pluie. J'ai eu beaucoup de mal à faire chauffer les pneus. Cela m'a pris deux à trois tours de générer la température, et à la fin, j'étais sur un bon tour mais le drapeau rouge l'a interrompu. Nous ne pouvons rien faire d'autre qu'aller de l'avant pour demain."

Son coéquipier Lance Stroll n'a pas connu une grande réussite non plus, éliminé en Q2 alors qu'un gain d'un dixième lui aurait suffi à atteindre la dernière phase des qualifications du Grand Prix de Styrie ; il sera 12e sur la grille. "Je ne sais pas ce qui s'est passé à la fin", s'interroge le Québécois. "Nous sommes retombés dans l'anonymat en Q2."

"Il y a eu une perte d'adhérence en fin de Q2 et je n'ai simplement pas pu améliorer mon chrono. Ça avait bien commencé : nous étions à l'aise en Q1 et au début de la Q2. Nous avions l'air compétitifs, mais nous avons perdu beaucoup d'adhérence sur le dernier train de pneus en Q2, et les autres sont parvenus à progresser. Il va falloir trouver la cause de ce problème."

Sauf grande surprise, la course aura lieu sur le sec, mais Pérez ne fait pas preuve d'un optimisme débordant pour autant : "Il va être difficile de remonter, mais nous avons certainement une bonne voiture et allons tout tenter. Je pense que nous l'avons déjà fait auparavant ; espérons pouvoir le refaire demain."

