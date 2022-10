Grand patron de Red Bull, Dietrich Mateschitz est décédé ce samedi à l'âge de 78 ans, des suites d'une longue maladie. Il restera l'homme qui a lancé les grands investissements de la marque autrichienne en Formule 1, jusqu'à détenir sa propre écurie depuis 2005 et à conquérir plusieurs titres mondiaux.

Né en Styrie, Dietrich Mateschitz, associé au Thaïlandais Chaleo Yoovidhya (disparu en 2012) a cofondé dans les années 1980 Red Bull GmbH, dont il aura été le PDG et un actionnaire minoritaire jusqu'à sa mort. Sous son impulsion, la marque a été la première à faire connaître les boissons énergisantes, avant qu'elle ne se développe sur d'autres marchés. Parallèlement, le milliardaire autrichien a commencé à investir énormément dans le sport, à partir du milieu des années 90, et plus particulièrement en sport automobile. On a notamment vu Red Bull s'associer longuement à Sauber-Petronas, avant que l'ambition de son fondateur ne soit plus grande encore.

Dietrich Mateschitz a fondé Red Bull Racing en 2005 en rachetant l'écurie Jaguar Racing et ses infrastructures à Milton Keynes, puis il a fait de même en reprenant Minardi à Faenza pour en faire l'écurie Toro Rosso en 2006, devenue AlphaTauri depuis 2020 et destinée à former les jeunes pilotes pour l'écurie principale. Dietrich Mateschitz a également été propriétaire d'une écurie en NASCAR dans les années 2000.

Dietrich Mateschitz avec l'équipe Red Bull lors de la victoire de Max Verstappen au GP d'Autriche 2018.

Son implication en sport automobile, via Red Bull, a concerné une multitude de projets, et l'on peut notamment citer la réhabilitation du circuit de Spielberg, rebaptisé Red Bull Ring et devenu terre d'accueil d'un Grand Prix d'Autriche qui a réintégré le calendrier F1 en 2014 et celui du MotoGP deux ans plus tard. Red Bull a également investi dans le WRC et le World Rallycross, dont la firme est en partie promotrice, tandis que les sportifs soutenus par la marque à travers le monde sont très nombreux. Fan de football, Dietrich Mateschitz avait également mis la main, entre autres, sur le club de Bundesliga du RB Leipzig.

Malgré sa passion pour le sport automobile et le fait qu'il détienne deux écuries de Formule 1, Dietrich Mateschitz a souvent été très discret dans le paddock, ne s'y rendant qu'épisodiquement en assistant à seulement quelques Grands Prix par an. Une présence rare toutefois accompagnée d'une prise de parole forte lorsque l'actualité le nécessitait, mais qui était devenue totalement absente depuis deux ans, jusqu'à sa disparition ce samedi.

Depuis son lancement en 2005, Red Bull Racing a accumulé quatre titres mondiaux des constructeurs, six titres pilotes (avec Sebastian Vettel puis Max Verstappen) et un total de 89 victoires (dont 22 doublés), 79 pole positions et 229 podiums. La Scuderia Toro Rosso, devenue AlphaTauri, a engrangé deux victoires, une pole position et cinq podiums.