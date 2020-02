Essais Barcelone 2020 - Le programme de la deuxième semaine

Le ton a été donné la semaine dernière : après le bal des présentations, tout le monde a pris la piste en temps et en heure sur le circuit catalan avec une grande quantité de kilométrage réalisée. Cette année plus que les précédentes, pas de temps à perdre puisque ce ne sont plus huit mais six journées qui sont à la disposition des écuries pour préparer la saison.

Après une première session logiquement axée essentiellement sur la fiabilité et la collecte de données, chacun devrait rapidement se tourner vers la performance ainsi que travailler les simulations de qualifications et de course.

Pour ne rien manquer, cette semaine encore Motorsport.com se mobilisera pour vous faire suivre au mieux ces essais hivernaux.

Horaires et programme

Mercredi, jeudi et vendredi, la piste sera ouverte à partir de 9h et le drapeau à damier s'abaissera à 18h. Chaque journée sera découpée en deux séances, avec une pause déjeuner entre 13h et 14h. Ces horaires peuvent évidemment évoluer en fonction des événements en piste et de la météo.

Les écuries décident librement (et souvent secrètement) de leur programme de roulage, de leur quantité d'essence au moment de chaque relais, des pneus montés. Elles sont libres d'utiliser des pièces aérodynamiques non-conformes ou de mettre en piste une voiture sous le poids minimum légal. En revanche elles doivent obligatoirement faire rouler une monoplace qui a passé avec succès l'ensemble des crash-tests.

De même, les équipes ne sont pas soumises à la limitation des pièces moteur lors de ces essais qui sont privés donc non officiels et n'entrent pas dans le cadre des 22 Grands Prix de la saison à venir. Une structure peut donc en théorie utiliser autant de moteurs qu'elle le souhaite.

En plus de la gamme complète de pneus proposée par Pirelli, deux trains de pneus prototypes seront fournis aux équipes cette semaine. Il s'agit de gommes spéciales, différentes à l'avant, que le manufacturier italien souhaite tester en vue du Grand Prix des Pays-Bas.

Météo

À l'instar de la semaine dernière, la météo s'annonce quasi-idéale pour les trois prochains jours. Les previsions sont même légèrement à la hausse en ce qui concerne les températures, avec 8 à 10°C au lever du jour et jusqu'à 18°C l'après-midi.

Le dispositif Motorsport.com

Plusieurs reporters de Motorsport.com seront sur place. La rédaction française assurera un live texte intégral durant chaque journée, entre 9 heures et 18 heures, pour que vous ne manquiez aucun événement majeur de ces essais hivernaux.

En parallèle, vous retrouverez toutes les informations et déclarations des acteurs de la discipline, ainsi que des retours sur les monoplaces, nos photos et des explications de nos experts.

Le circuit et les temps au tour

Barcelone, par la variété de ses virages et de ses portions, a toujours été un tracé préférentiel pour des essais puisqu'il permet d'éprouver les monoplaces dans tous les domaines, que ce soit aérodynamique avec des passages en courbe rapides mais aussi mécanique avec des virages lents et en puissance via une ligne droite de plus d'un kilomètre de long.

Le record du tour (en course) est détenu depuis 2018 par Daniel Ricciardo en 1'18"441 sur une Red Bull RB14 à moteur TAG Heuer (Renault), en pneus mediums. Le record absolu du circuit dans cette configuration a été réalisé lors des qualifications de l'édition 2019, par Valtteri Bottas, au volant d'une Mercedes W10 EQ Power+, avec 1'15"406 en pneus tendres (C3).

Lors des essais hivernaux 2019, Sebastian Vettel avait signé le meilleur temps en 1'16"221, avec une Ferrari SF90 et en pneus tendres (C5). Cette marque a d'ores et déjà été abaissée la semaine dernière par Valtteri Bottas, auteur d'un passage en 1'15"732 avec les pneus tendres (C5) sur la Mercedes W11.

Les pilotes en piste (sous réserve de modification)

Écurie Mercredi 26 février Jeudi 27 février Vendredi 28 février Mercedes L. Hamilton V. Bottas NC NC Ferrari S. Vettel C. Leclerc S. Vettel C. Leclerc Red Bull A. Albon M. Verstappen M. Verstappen A. Albon A. Albon M. Verstappen McLaren C. Sainz L. Norris L. Norris C. Sainz Renault D. Ricciardo E. Ocon E. Ocon D. Ricciardo D. Ricciardo E. Ocon AlphaTauri P. Gasly D. Kvyat P. Gasly D. Kvyat Racing Point L. Stroll S. Pérez L. Stroll S. Pérez Alfa Romeo R. Kubica K. Räikkönen A. Giovinazzi K. Räikkönen Haas R. Grosjean K. Magnussen K. Magnussen R. Grosjean Williams N. Latifi G. Russell N. Latifi G. Russell

Related video