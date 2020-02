Albon : La nouvelle Red Bull est plus sympa à piloter

La Red Bull RB15 était une voiture exigeante pour que ses pilotes parviennent à en tirer le maximum, mais elle a tout de même remporté trois victoires avec Max Verstappen durant la saison 2019. Alex Albon, qui va disputer sa première saison complète avec Red Bull Racing, après une promotion depuis Toro Rosso en cours d'année dernière, a pu donner un premier avis sur la RB16, alors qu'il a signé le 13e chrono le plus rapide des trois journées de tests.

"Je dirais qu'elle est plus utilisable, dans le sens où vous pouvez vraiment sentir la voiture", explique le Thaïlandais. "Elle est plus sympa à piloter, vraiment. Je pense qu'il y avait toujours des domaines où nous sentions que la monoplace était un peu plus faible l'an dernier. Mais Max et moi avons le même feedback. Durant l'hiver, la direction que nous voulions prendre était assez claire. Et dès les premiers essais, la voiture est meilleure dans ces domaines, donc nous avons fait un pas en avant."

Verstappen avait déclaré que la RB16 était globalement "plus connectée", avant d'ajouter : "Mais c'était l'objectif, donc ce n'est pas une surprise. Je pense que, déjà vers la fin de saison, nous travaillons à cela, et nous testions des idées pour cette année. C'était ce que nous visions depuis le début de l'hiver. Dès que je suis monté dans la voiture, c'était comme ça."

Après les premiers essais, il subsiste une impression que Red Bull n'a pas encore dévoilé ses cartes ni le potentiel de sa nouvelle voiture, alors que Ferrari a déclaré être derrière plusieurs équipes. Interrogé sur les domaines qui nécessitent du travail sur la RB16, Verstappen poursuit : "Ça peut toujours être mieux, non ? Vous cherchez des choses à faire progresser dans tous les domaines, mais c'est comme ça toute l'année."

"Donc pour l'instant, cette semaine était surtout destinée à faire beaucoup de tours, et pas seulement à réussir le set-up, car sinon vous changez la voiture à chaque run. Parfois, il est préférable de ne rien toucher, mais plutôt d'analyser la voiture et de vous assurer que vous faites le nombre de tours qui permet de vraiment éprouver la monoplace."

