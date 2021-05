Débat - Ferrari peut-il retrouver sa troisième place ?

L'année passée, l'écurie de Mattia Binotto a réalisé une saison catastrophique. Depuis le début du championnat, Ferrari semble avoir repris de la puissance, mais est-ce assez ?

Voici l'avis de nos journalistes :

Ferrari a fait de grands progrès depuis la débâcle de 2020 et, si l’on en croit le Grand Prix d’Espagne, la Scuderia commence à obtenir de la SF21 ce qu'il faut pour mieux préserver les pneus Pirelli en course.

La célèbre équipe italienne semble déjà avoir pris la mesure d'Alpine et d'Aston Martin, deux des écuries (rebaptisées) qui l'ont devancée l'an dernier. Ce qui laisse une bataille avec le vieil ennemi de Ferrari, McLaren.

Les deux équipes ont deux pilotes de pointe, dont l'un est encore en train de se familiariser avec de nouvelles machines, et toutes deux sont sur la bonne voie. C'est difficile à dire, mais la profondeur et les ressources de Ferrari (même avec le plafond budgétaire) devraient lui permettre de terminer troisième, en fonction du moment où la Scuderia et McLaren décideront de mettre tous leurs efforts sur les nouvelles règles pour 2022.

Je pense que cette question n'est pas pertinente, du moins pour la Scuderia elle-même. Tant qu'elle ne se battra pas pour le titre, cette équipe ne devrait pas vraiment se soucier de sa position finale au classement. Il n'est donc pas surprenant que Ferrari ait déjà axé son développement sur la voiture de 2022, car c'est le meilleur moyen de revenir au sommet.

Quant à nous, fans et observateurs, même la troisième place de Ferrari à la fin de l'année ne devrait pas représenter un exploit. Il ne faut pas oublier que l’on parle de l’une des plus grandes écuries de F1, avec une telle histoire et de grandes installations. Cette année n'est considérée, par certains, comme un "succès" qu'en raison de la désastreuse saison 2020. Ferrari est toujours loin des positions pour lesquelles l'équipe devrait se battre.

Ce pas en avant est un bon signe, mais nous ne devons pas oublier qu’il y a quelques années seulement, cette écurie était le plus grand rival de la puissante Mercedes. Indépendamment des progrès réalisés par Ferrari cette année, sa forme ne doit être considérée que comme n'étant pas à la hauteur de ses propres standards. Si nous ne savions pas ce qui s'est passé la saison dernière, nous serions en train de critiquer Ferrari parce que l'équipe se bat contre McLaren, et ne pas en faire l'éloge.

Cela devrait être choquant de voir une écurie avec tant de ressources financières ne pas faire un pas en avant en 2021 par rapport à 2020. Les résultats de cette année sont le minimum que la Scuderia devrait atteindre. Et Mattia Binotto ne peut tout simplement pas être satisfait ou complaisant à ce sujet. Lui et ses collègues ne fournissent toujours pas ce que les fans attendent de Ferrari. Ils ne devraient pas se laisser emporter par le "pas en avant" que l'équipe a fait cette année mais considérer 2021 comme une autre radiation. Pour une telle équipe, cela ne devrait pas avoir d'importance qu'elle finisse troisième ou quatrième au championnat des constructeurs.

Ferrari semble avoir fait un pas en avant au début de 2021 par rapport à sa saison 2020 oubliée. Charles Leclerc maximise les performances de la SF21 à chaque course et Carlos Sainz commence à se sentir de plus en plus à l’aise dans la voiture italienne. Mais McLaren a l’avantage d’avoir réalisé une excellente saison l’année dernière, malgré l’arrivée d’un nouveau pilote, Daniel Ricciardo, qui doit également s’adapter à la MCL35M. L’écurie montre pourquoi elle a été troisième du championnat des constructeurs F1 2020.

Cependant, je pense que si Ferrari maintient le rythme des mises à jour, au moins jusqu'à l'été – ce qui, avec 2022 juste au coin de la rue, est peut-être trop demander –, et que Sainz parvient à faire ce pas en avant qu'il a encore en lui, l'équipe de Maranello ne devrait pas avoir de problèmes majeurs pour sceller le top 3 du championnat F1 2021 et commencer à penser à revenir dans la bataille pour la victoire.

À ce stade, il paraît évident que la troisième place est à la portée de Ferrari, qui est quatrième à cinq points de McLaren. C'est un duel passionnant qui s'annonce entre ces deux écuries légendaires de la Formule 1 ; c'est d'ailleurs la première fois que l'écurie classée quatrième après quatre Grands Prix a autant de points (60) depuis huit ans (64 à l'actif de Mercedes en 2013). La Scuderia peut en effet compter sur Carlos Sainz qui, s'il n'est pas encore tout à fait au niveau de son nouveau coéquipier Charles Leclerc, réalise des performances solides et a apporté une contribution non-négligeable en inscrivant 20 de ces 60 unités. Lando Norris et Daniel Ricciardo évoluent toutefois à un niveau similaire, et cette lutte entre deux équipes revigorées pourrait se jouer sur des détails.

Pendant de longs mois, la terminologie favorite de Mattia Binotto pour justifier la position de Ferrari à un niveau bien éloigné de celui auquel l'équipe est attendue a été de dire que la Scuderia, dans le niveau de maturité de son projet, était une "jeune" écurie. Et si le terme est maladroit et parfois dur à avaler lorsque l'on connaît l'Histoire et les ressources de l'équipe, qui a accueilli en son sein Sebastian Vettel pendant six ans, celle-ci se trouve en effet en état de constant renouvellement (ou renouvellement progressif, selon que l'on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein), qui dure depuis les passages successifs de Marco Mattiacci (2014) et de Maurizio Arrivabene (2015-2018) aux commandes de l'équipe, et s'est notamment illustré par l'incapacité d'intégrer l'ingénieur James Allison (2014-2016), parti vers Mercedes, ou la réalisation des très longs travaux engagés dans la soufflerie de Maranello, qu'il fut par la suite difficile de calibrer. Du mouvement en va-et-vient a aussi lieu parmi certains des cadres significatifs de l'équipe, affectant la manière dont la structure globale est mise en place, au fil des tentatives de Ferrari d'apporter une certaine influence sur ses projets partenaires chez Alfa Romeo et Haas.

En MotoGP, Davide Brivio, ex-manager de Suzuki désormais passé en F1 chez Alpine, expliquait que la philosophie de la marque dans le set-up de son projet avait été de s'assurer du côté durable de celui-ci dans la performance, une fois les éléments mis en place. C'est la raison pour laquelle l'équipe avait alors décidé de se concentrer sur de jeunes pilotes encore en développement comme Álex Rins et Joan Mir (sacré Champion du monde en 2020), plutôt qu'à des stars avérées vieillissantes, ne pouvant intégrer le projet que pour deux à trois ans ou moins désireux de s'engager pleinement. C'est exactement ce que semble faire Ferrari avec Leclerc et Sainz, qui incarnent clairement le désir de créer un cycle d'évolution durable.

À titre personnel, je ne pense pas que le fait que Ferrari achève le championnat 2021 en troisième ou quatrième position change quoi que ce soit. Le prestige de l'équipe lui impose tout simplement de renouer avec la victoire, non seulement en GP, mais aussi au championnat – ou tout du moins de pouvoir se positionner comme l'une des structures se battant sérieusement pour celui-ci. Les ressources financières de l'équipe, associées au fait que des limites de budget seront de plus en plus appliquées dans la discipline, font que la dépendance aux primes de position au championnat est nulle pour Ferrari. Et c'est là le vrai problème de Ferrari, qui doit maintenant toujours plus se battre à armes égales avec bien davantage de rivaux.