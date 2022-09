Hamilton : Il faudra de la chance pour gagner face à la Red Bull

Le Grand Prix d'Italie marquait la 16e des 22 épreuves du calendrier 2022 et la 11e victoire de Max Verstappen, qui reste par ailleurs sur cinq succès consécutifs. Même si Mercedes a de nouveau signé un podium grâce à George Russell, les occasions se raréfient de pouvoir espérer une victoire qui serait évidemment un moment fort pour une écurie Mercedes reléguée au rang de troisième force du plateau après huit années au sommet.

Pour Lewis Hamilton, qui n'a jamais semblé aussi proche de ne pas pouvoir poursuivre sa série de saisons consécutives avec au moins une victoire, il est clair qu'il va falloir une certaine dose de chance face notamment à une Red Bull RB18 qu'il juge "presque imbattable" et dont il n'est pas sûr de connaître l'étendue des performances réelles : "Nous devons être réalistes, cette Red Bull est presque imbattable", a déclaré le septuple Champion du monde. "Il va falloir faire de gros efforts pour battre cette voiture. En termes de performances, ils sont en avance sur tout le monde."

"Nous ne les avons pas rattrapés, nous n'avons pas d'améliorations à venir pour les dépasser. Et donc il va falloir que la chance soit de notre côté. Et [ce n'est] pas impossible, car nous aurions potentiellement pu les battre à Budapest. Mais il [Verstappen] est généralement tranquille à l'avant, donc on ne connaît jamais leur vrai rythme. Nous verrons."

Christian Horner, Team Principal Red Bull Racing, et Toto Wolff, Team Principal Mercedes

Dans le même temps, le directeur exécutif de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que l'équipe n'aurait pas pu faire mieux que les troisième et cinquième places obtenues par Russell et Hamilton à Monza, étant donné le départ de ce dernier en fond de grille. "Oui, c'est le meilleur résultat possible", a-t-il déclaré lorsque Motorsport.com lui a posé la question. "Je pense qu'il était assez encourageant de voir qu'au début de la course, [George] était capable de tenir bon."

"Le plus frustrant est que nous ne mettons pas à sa disposition le matériel capable de se battre pour les victoires, et nous en sommes assez loin, c'est la réalité. Monza, en termes de simulation, n'était pas génial pour nous. Donc j'espère que nous pourrons faire mieux lors des prochaines courses, et vraiment nous battre avec les meilleurs."

"Et avec Lewis, c'était génial de voir qu'une fois qu'il s'est sorti du [trafic], il a bien pris ses marques avec la voiture, il a fait une course parfaite, et je pense qu'il aurait fini cinquième dans tous les cas, même sans voiture de sécurité. Donc je suis content de ça. Mais le résultat global ? D'un point de vue absolu, le meilleur que nous aurions pu obtenir, mais d'un point de vue relatif [il n'est] pas assez bon."

Wolff ne désespère cependant pas de pouvoir accrocher une victoire : "Je pense que ce serait génial si nous pouvions gagner une course au mérite, sans aucune pénalité sur la grille. Je pense que si vous nous aviez demandé après Spa, j'aurais dit 'impossible', puis après Zandvoort, nous l'avons presque gagnée. Et ici, ce n'était pas bon."

"Donc je pense que ça doit être l'objectif. Nous ne voulons pas terminer la saison sans victoire, même si on est absolument tournés vers 2023. Ce serait plutôt une belle chose dans une saison difficile pour tout notre personnel."

En ce qui concerne la prochaine course à Singapour, il a ajouté : "Je pense que le tracé du circuit devrait convenir à notre voiture. Les bosses non. Sur les simulations, encore une fois, il est dit que ce devrait être l'une de nos meilleures pistes. Mais j'essaie de rester prudent avec les prédictions pour Singapour."