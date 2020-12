Touché par le COVID, Hamilton "ne se sent pas très bien"

Lewis Hamilton a été testé positif pour le COVID-19 ce lundi après avoir d'abord ressenti de légers symptômes, ce qui lui a fait déclarer forfait pour le Grand Prix de Sakhir. Présent en conférence de presse ce vendredi, Toto Wolff, le directeur de Mercedes, a expliqué que le Britannique allait se concentrer sur sa récupération et n'allait sans doute pas suivre de près le déroulé de la première épreuve qu'il manque depuis ses débuts en F1 en 2007.

"Sa priorité est maintenant de retrouver la santé. Je ne suis pas sûr qu'il suive en détail ce qui se passe sur la piste. Si vous êtes au lit et que vous ne vous sentez pas très bien, la course devient une priorité secondaire." Puis il a ajouté que les premiers jours après avoir été testé positif au COVID-19 étaient "critiques", mais que ses symptômes étaient "relativement légers".

Hamilton semble avoir été infecté par le virus lors d'un voyage à Dubaï où il a rendu visite à sa famille, dont aucun membre n'a été testé positif. Wolff n'a rien à redire à ce voyage. "Lewis n'a pas besoin de permission. Il conduit ce qu'il veut, il monte dans l'avion qu'il veut, car il sait ce qui est le mieux pour lui. C'est un adulte, et ça n'a jamais été un problème."

"Je pense que contracter le COVID-19 est quelque chose dont nous ne savons pas tout. Si vous demandez à Mario [Isola, le directeur de la compétition de Pirelli, qui a contracté le COVID] où il l'a attrapé, il ne saura sans doute pas, et c'est juste de la malchance. [Hamilton] s'est beaucoup protégé, et puis vous allez à Dubaï, portez votre masque en permanence et revenez avec le corona. Ça arrive."

Le septuple Champion du monde est en isolement pour dix jours à Bahreïn, ce qui interroge sur la possibilité de le voir pour la manche finale de la saison 2020 à Abu Dhabi la semaine prochaine. Wolff assure que c'est "parfaitement faisable", même s'il faudra pour cela un test négatif.

"Ça serait un développement très positif [qu'il revienne]. Néanmoins, il faut voir la situation de toute manière, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes, de gens qui ont été testés positifs pendant un long moment après la disparition des symptômes et de la contagiosité. C'est quelque chose que la FIA doit voir de toute façon."

Quand Motorsport.com a demandé au dirigeant autrichien si ce test positif allait ralentir les discussions prévues autour du contrat du Britannique au-delà de 2020, il a répondu : "Le calendrier est repoussé jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Nous savons que nous devons le faire, et nous en sommes tous les deux conscients. La priorité est maintenant qu'il se remette sur pied et qu'il redevienne négatif, et ensuite nous nous rencontrerons ou nous ferons un Zoom pour mettre le stylo sur le papier."

