Hamilton convoqué par les commissaires au GP d'Autriche

Dans l'ultime tentative de Valtteri Bottas pour effectuer la pole, le Finlandais est sorti de piste au virage 4. Dans les graviers puis dans l'herbe, le Finlandais a déclenché les drapeaux jaunes. Or, au même moment, Lewis Hamilton se trouvait quelques hectomètres derrière lui, dans un tour lancé également, et a amélioré son temps au terme de cette tentative.

Le Britannique, second provisoire sur la grille, est suspecté par les commissaires du Grand Prix d'Autriche de ne pas avoir ralenti sous drapeau jaune "entre les virages 5 et 7" et a donc logiquement été convoqué pour s'en expliquer. Selon la jurisprudence récente, et notamment le cas Max Verstappen au Mexique l'an passé, le Britannique risque au moins trois places de pénalité si l'infraction est avérée.

Dans le même temps, le sextuple Champion du monde est suspecté d'être sorti de la piste entièrement au virage 10, a priori dans son premier tour de Q3. Une autre convocation des commissaires indique ainsi qu'il a "quitté la piste au virage 10 à 15h52, [ce qui représente] une infraction présumée à l'Article 2 C du Chapitre IV de l'Annexe L du Code Sportif International et un non respect [présumé] de l'article 21.1 a) des Notes de la Direction de Course".