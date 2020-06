Imola rêve d'être le troisième GP italien de 2020

Le circuit d'Imola a profité mercredi d'un nouveau coup de projecteur grâce à la journée d'essais organisée par AlphaTauri. Pierre Gasly et Daniil Kvyat y ont piloté la monoplace de la saison à venir ainsi que celle de la saison 2018, offrant une tribune au patron des lieux. Président de Formula Imola, Uberto Selvatico Estense croit toujours aux chances de l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari de renouer avec la F1, qui n'y a plus organisé de Grand Prix depuis 2006.

Dans un calendrier bouleversé par la crise du coronavirus, on connaît les huit premières manches européennes. Quid de la suite après le rendez-vous de Monza le 6 septembre ? Tout porte à croire que le Mugello accueillera le paddock une semaine plus tard, néanmoins Imola insiste pour qu'une troisième épreuve italienne trouve sa place dans l'agenda.

"Imola a la F1 dans son ADN, l'Histoire de la F1 s'est écrite sur cette piste, il ne faut pas l'oublier et nous devons en être fiers, à juste titre", souligne Uberto Selvatico Estense. "Pour l'avenir, et en tenant compte de l'économie locale dans cette grave période de crise, notre objectif est de ramener la catégorie reine sur le circuit d'Imola cette année. La solution la plus logique et la plus viable pour les fans de F1 à travers le monde serait d'utiliser des circuits avec un fort impact médiatique, et c'est certainement le cas d'Imola."

"Peut-être qu'avec Monza et le Mugello, nous aurions un légendaire triplé national. Nous avons commencé à travailler sur cette hypothèse avec énormément d'implication depuis le mois d'avril, avec les institutions locales et régionales ainsi que le Formula One World Championship. Nous espérons que l'autorité sportive nationale [italienne] soutiendra également notre candidature pour cette saison."

À l'issue de la journée de roulage de mercredi, Daniil Kvyat n'a pas caché son envie de voir la F1 organiser une course à Imola. "Imola est un circuit particulier et je suis très heureux de retrouver le volant d'une F1 sur cette piste après cette longue pause", a confié le Russe. "Je la connais depuis longtemps, car j'y ai fait mes premiers essais dans une monoplace en 2010. Le circuit est vraiment fantastique avec certains virages rapides. À mon avis, il devrait absolument être au calendrier."

