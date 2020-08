Robert Kubica de nouveau dans l'Alfa Romeo lors des EL1

Robert Kubica a rejoint Alfa Romeo en tant que pilote de réserve pour la saison 2020 de F1, à la suite de son retour en tant que titulaire en 2019 chez Williams. Dans le cadre de l'accord qui le lie à l'écurie, qui a dans l'opération assuré le soutien de certains des sponsors du pilote, le Polonais a disputé les Essais Libres 1 des Grands Prix de Styrie et de Hongrie, respectivement à la place d'Antonio Giovinazzi et de Kimi Räikkönen.

Ce vendredi, dans le cadre de la première séance d'essais du GP du 70e Anniversaire, deuxième manche de la saison disputée sur le tracé de Silverstone, Kubica roulera à nouveau dans le cockpit de l'Alfa C39, remplaçant pour la seconde fois Giovinazzi. "Je suis heureux de reprendre le volant en ce début de saison très chargé", a déclaré Kubica.

"Piloter une voiture de F1 est toujours spécial, mais encore plus dans un lieu comme Silverstone. La piste possède une longue histoire et c'est un circuit qui met à l'épreuve à la fois le pilote et la machine : c'est l'un des grands lieux du sport automobile et rouler ici, même sans les fans, vous procure un grand plaisir. Mon objectif principal reste cependant d'aider l'équipe à développer la voiture."

Le directeur d'Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, a pour sa part ajouté : "Je suis heureux de voir Robert revenir dans la voiture ce week-end. Ses retours ont été de la plus haute qualité lors de ses précédentes sorties et son travail s'avère vraiment précieux pour l'équipe, tant lorsqu'il est dans la voiture que pendant nos réunions d'ingénierie. Robert connaît Silverstone sur le bout des doigts et je suis sûr qu'il nous aidera à faire un pas en avant."

Ces EL1 interviendront une semaine après les débuts en DTM de Kubica à Spa, en Belgique, où il a terminé 14e des deux courses. Le vainqueur du GP du Canada 2008 poursuivra sa saison dans le championnat de tourisme allemand au Lausitzring, en Allemagne, les 15 et 16 août prochains, soit pendant le week-end du Grand Prix d'Espagne de F1, à Barcelone.

