Max Verstappen est le 34e Champion du monde de l'Histoire

Sacré au terme d'un final à suspense au Grand Prix d'Abu Dhabi, Max Verstappen a décroché son premier titre mondial et devient ainsi le 34e pilote titré dans l'Histoire de la Formule 1, depuis sa création en 1950. Sorti vainqueur de son duel face à Lewis Hamilton, le Néerlandais met un terme à une domination de quatre saisons consécutives exercées par le Britannique et fait entrer un nouveau nom au panthéon pour la première fois depuis Nico Rosberg en 2016.

En tant que Champion du monde 2021, il complète la glorieuse liste du palmarès de la Formule 1, que vous pouvez revisiter en photos ci-dessous, année par année.

Giuseppe Farina (1950) 1 / 34 Photo de: LAT Images Titré avec Alfa Romeo. Juan Manuel Fangio (1951, 1954, 1955, 1956 et 1957) 2 / 34 Photo de: LAT Images Titré avec Alfa Romeo, Maserati, Mercedes et Ferrari. Alberto Ascari (1952 et 1953) 3 / 34 Photo de: LAT Images Ici à droite, titré avec Ferrari. Mike Hawthorn (1958) 4 / 34 Photo de: LAT Images Titré avec Ferrari. Jack Brabham (1959, 1960 et 1966) 5 / 34 Photo de: Sutton Motorsport Images Titré avec Cooper et Brabham. Phil Hill (1961) 6 / 34 Photo de: Rainer W. Schlegelmilch Titré avec Ferrari. Graham Hill (1962 et 1968) 7 / 34 Photo de: LAT Images Titré avec BRM et Lotus. Jim Clark (1963 et 1965) 8 / 34 Photo de: Rainer W. Schlegelmilch Ici au centre, titré avec Lotus. John Surtees (1964) 9 / 34 Photo de: LAT Images Titré avec Ferrari. Denny Hulme (1967) 10 / 34 Photo de: LAT Images Titré avec Brabham. Jackie Stewart (1969, 1971 et 1973) 11 / 34 Photo de: Rainer W. Schlegelmilch Titré avec Matra et Tyrrell. Jochen Rindt (1970) 12 / 34 Photo de: Rainer W. Schlegelmilch Titré avec Lotus. Emerson Fittipaldi (1972 et 1974) 13 / 34 Photo de: Rainer W. Schlegelmilch Titré avec Lotus et McLaren. Niki Lauda (1975, 1977 et 1984) 14 / 34 Photo de: Rainer W. Schlegelmilch Titré avec Ferrari et McLaren. James Hunt (1976) 15 / 34 Photo de: Rainer W. Schlegelmilch Titré avec McLaren. Mario Andretti (1978) 16 / 34 Photo de: LAT Images Titré avec Lotus. Jody Scheckter (1979) 17 / 34 Photo de: LAT Images Titré avec Ferrari. Alan Jones (1980) 18 / 34 Photo de: Rainer W. Schlegelmilch Titré avec Williams. Nelson Piquet (1981, 1983 et 1987) 19 / 34 Photo de: LAT Images Titré avec Brabham et Williams. Keke Rosberg (1982) 20 / 34 Photo de: Williams F1 Titré avec Williams. Alain Prost (1985, 1986, 1989 et 1993) 21 / 34 Photo de: Sutton Motorsport Images Titré avec McLaren et Williams. Ayrton Senna (1988, 1990 et 1991) 22 / 34 Photo de: Sutton Motorsport Images Titré avec McLaren. Nigel Mansell (1992) 23 / 34 Photo de: Rainer W. Schlegelmilch Titré avec Williams. Michael Schumacher (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004) 24 / 34 Photo de: Sutton Motorsport Images Titré avec Benetton et Ferrari. Damon Hill (1996) 25 / 34 Photo de: LAT Images Titré avec Williams. Jacques Villeneuve (1997) 26 / 34 Photo de: Sutton Motorsport Images Titré avec Williams. Mika Häkkinen (1998 et 1999) 27 / 34 Photo de: LAT Images Titré avec McLaren. Fernando Alonso (2005 et 2006) 28 / 34 Photo de: LAT Images Titré avec Renault. Kimi Räikkönen (2007) 29 / 34 Photo de: Sutton Motorsport Images Titré avec Ferrari. Lewis Hamilton (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020) 30 / 34 Photo de: Steven Tee / Motorsport Images Titré avec McLaren et Mercedes. Jenson Button (2009) 31 / 34 Photo de: Hazrin Yeob Men Shah Titré avec Brawn GP. Sebastian Vettel (2010, 2011, 2012 et 2013) 32 / 34 Photo de: Charles Coates / Motorsport Images Titré avec Red Bull. Nico Rosberg (2016) 33 / 34 Photo de: Daimler AG Titré avec Mercedes. Max Verstappen (2021) 34 / 34 Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images Titré avec Red Bull Racing.

Quelques statistiques sur les Champions du monde :

>>> Sur les 770 pilotes qui ont pris le départ d'au moins un Grand Prix depuis 1950, seuls 34 ont été sacrés Champions (soit 4,4%).

>>> 16 pilotes (2,1% du total) concentrent à eux seuls 54 titres : Michael Schumacher, Lewis Hamilton (7), Juan-Manuel Fangio (5), Alain Prost, Sebastian Vettel (4), Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet, Ayrton Senna (3), Alberto Ascari, Jim Clark, Graham Hill, Emerson Fittipaldi, Mika Häkkinen et Fernando Alonso (2).

>>> Le record du nombre de pilotes Champions du monde sur une même grille de départ est de six. Et il remonte à la saison 2012, où Michael Schumacher, Fernando Alonso, Kimi Räikkönen, Lewis Hamilton, Jenson Button et Sebastian Vettel ont pris part aux 20 courses au programme.

>>> Au contraire, 46 Grands Prix se sont déroulés sans aucun champion au départ ; il y a notamment tous ceux de la saison 1950, bien entendu. Le dernier en date est le Grand Prix de France 1996 (M. Schumacher était engagé mais avait eu un problème moteur dans le tour de formation). A priori, la saison 2022 devrait voir quatre Champions du monde sur la grille (Hamilton, Vettel, Alonso et Verstappen).

>>> Le pilote qui a été titré avec le plus d'écuries et de motoristes différents est Fangio (Alfa Romeo, Maserati, Mercedes et Ferrari). Seuls dix pilotes ont été sacrés avec deux écuries ou plus. Ce nombre tombe à sept concernant les pilotes champions avec deux motoristes ou plus. Au contraire, Hamilton est le pilote qui a récolté le plus de couronnes avec la même écurie (6 avec Mercedes) et le même motoriste (7 avec Mercedes).

>>> Michael Schumacher est le pilote qui a remporté le plus de titres consécutivement, avec cinq entre 2000 et 2004.

>>> En dehors de Giuseppe Farina, qui fut le tout premier champion, aucun pilote n'a remporté le titre lors de sa première saison en F1. En moyenne, les pilotes le sont devenus pour la première fois après 5,3 saisons dans la discipline.