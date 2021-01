Verstappen pas effrayé par le "temps qui passe" avant sa 7e saison en F1

Arrivé en F1 avant même sa majorité, Max Verstappen a fait du chemin depuis 2015 à tel point que, malgré ces débuts précoces, l'ambition de devenir le plus jeune Champion du monde de l'Histoire de la discipline a fait long feu et été balayée par la domination sans partage que Mercedes exerce depuis le commencement de l'ère turbo hybride en 2014. Le Néerlandais est en effet déjà "trop âgé" pour prétendre battre le record établi par Sebastian Vettel, sacré en 2010 à 23 ans, quatre mois et 11 jours.

Mais Verstappen assure ne pas être préoccupé par la situation : "Bien sûr, j'aimerais me battre pour le championnat [en 2021], mais nous verrons", a-t-il déclaré à Motorsport.com. "Je veux dire, je suis encore très jeune. Et, bien entendu, vous savez, les gens disent que le temps passe. Mais je suis très détendu, et c'est la vie. De plus, vous savez, parfois vous ne pouvez pas forcer les choses, donc je reste calme."

En tout cas, le pilote au numéro 33 espère que la progression démontrée par Red Bull Racing tout au long de 2020 avec la RB16, qui sera la base de la voiture de cette année, ainsi que l'arrivée d'un nouveau moteur Honda favoriseront ses chances. "Je pense que nous pouvons faire un gros pas en avant. Mais je m'attends également à ce que d'autres le fassent. Donc j'espère juste que le nôtre sera plus important."

Après la victoire lors de la dernière course de 2020, à Abu Dhabi, le clan Verstappen compte sur la bonne dynamique que ce résultat peut insuffler mais refuse de se faire des illusions sur la compétitivité de Red Bull face à Mercedes. Ainsi, Jos Verstappen a déclaré : "C'est bien de gagner la dernière course de la saison, mais c'est encore mieux de gagner la première de la prochaine saison."

"C'est une bonne chose de remporter la dernière manche, évidemment, pour le moral des gens à l'usine. Cela donne un coup de boost supplémentaire à tout le monde. Mais comme je l'ai dit auparavant, je pense qu'il est encore plus important de pouvoir gagner la première course de l'année qui vient. Cela indiquerait que nous avons une voiture avec laquelle nous battre. C'est ce qui nous a un peu manqué."

Puis interrogé par Motorsport.com sur les chances de voir l'écart avec Mercedes se réduire, Jos Verstappen d'ajouter : "Je pense que les changements réglementaires en place pour 2021 sont tout de même assez significatifs. Le reste de la voiture doit être adapté aux modifications faites sur le fond plat. C'est principalement de l'aérodynamique, donc ils doivent faire ça bien. Et nous espérons que Honda apportera quelque chose de plus également. Dans ce cas, nous serons un peu plus forts que nous ne l'étions."

Avec Ronald Vording et Jonathan Noble



