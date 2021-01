Photos - Les premiers essais de Carlos Sainz chez Ferrari

Carlos Sainz au volant d'une Ferrari, c'est désormais une réalité ! Voilà huit mois que le pilote espagnol attendait ce moment, lui qui a signé avec la Scuderia dès le mois de mai dernier en vue de la saison 2021 de Formule 1.

Ferrari est en action cette semaine sur sa piste de Fiorano avec sept de ses pilotes, dont des jeunes loups issus de la Ferrari Driver Academy (Giuliano Alesi, Marcus Armstrong, Robert Shwartzman, Mick Schumacher, Callum Ilott) mais aussi ses titulaires, les essais hivernaux ayant été réduits à trois journées seulement sur le circuit de Bahreïn. S'ils sont dans le cockpit de la SF71H de 2018, Charles Leclerc et Carlos Sainz peuvent ainsi reprendre l'habitude de piloter une F1 après six semaines d'inactivité.

C'est d'autant plus important pour Sainz, qui découvre sa nouvelle écurie après deux saisons passées chez McLaren, où il a réalisé des performances remarquées. Arborant un casque jaune, rouge et noir, l'Espagnol sera en piste toute la journée ce mercredi ainsi que jeudi matin, après avoir passé un certain temps à l'usine de Maranello auprès de ses nouveaux collègues.

"Je sais que je vais arriver chez Ferrari et que je vais avoir besoin de mon expérience des courses pour savoir comment tirer le maximum de la voiture", déclarait Sainz pour Motorsport.com il y a quelque temps. "De plus, on dirait que je vais avoir un jour et demi d'essais, je vais aborder ma première course avec seulement un jour et demi d'essais dans une toute nouvelle voiture. Pour moi, ça va être dur. Mais j'aime ce genre de défi. J'essaierai de m'adapter du mieux possible et je verrai ce que je peux en tirer."