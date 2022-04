Prolongation de Sainz : "Normale" pour Schumacher, Leclerc "heureux"

C'est officiel depuis ce matin : Carlos Sainz a prolongé son contrat de deux saisons avec Ferrari. L'écurie italienne est la seule à pouvoir compter sur son duo de pilotes actuel jusqu'en 2024, puisque le contrat de Charles Leclerc court également sur la même période. Malheureux à Melbourne, Sainz compte néanmoins deux podiums avec le Cheval Cabré cette saison, et affiche un rythme satisfaisant sur ces premières courses, bien que légèrement inférieur à celui de son coéquipier.

Pour l'Espagnol, cette prolongation de contrat lui permettra de s'enlever de la pression de ses épaules, dans une saison où chaque point comptera pour aller chercher les titres mondiaux. "Je suis très heureux d'avoir renouvelé mon contrat avec la Scuderia Ferrari", déclarait ce matin Sainz. "J'ai toujours dit qu'il n'y avait pas de meilleure équipe de Formule 1 pour laquelle courir et après plus d'un an avec eux, je peux confirmer que revêtir cette combinaison et représenter cette écurie est unique et incomparable. [...] La F1-75 s'avère une machine de premier plan, qui peut me permettre de poursuivre mes objectifs sur la piste, à commencer par remporter ma première victoire en Formule 1."

Dans les rangs de la Scuderia, la nouvelle a été bien accueillie, à commencer par Charles Leclerc. Interrogé sur son ressenti face à cette prolongation, le Monégasque répond sur le ton de la blague par un "Oh non...". "Non, évidemment, je suis très heureux, Carlos est un type formidable, en plus d'être un très bon pilote", poursuit le Monégasque. "Nous avons une très bonne relation, nous travaillons aussi très bien ensemble. Mais ce que je pense être le plus important, c'est que nous avons également le même retour d'information, nous avons besoin des mêmes choses dans la voiture, et c'est extrêmement important pour l'avenir de l'équipe, pour que nous poussions tous les deux dans la même direction. Et c'est le cas depuis un an et demi, et je pense que nous en voyons déjà les bénéfices. Donc oui, c'est génial d'avoir Carlos dans l'équipe pour les deux prochaines années."

Leclerc insiste également sur le besoin de stabilité dans l'écurie. "C'est très important, pour de nombreuses raisons. Je le sais car j'ai signé un très long contrat avec Ferrari, et savoir que vous êtes au même endroit pendant de nombreuses années est excellent pour la confiance, pour se sentir bien mentalement, et évidemment pour être capable de travailler sur le long terme, ce qui a toujours ses avantages. Encore une fois, nous avons un duo très fort, nous nous poussons l'un et l'autre course après course, et c'est génial pour l'équipe et pour nous-mêmes."

Si Leclerc accueille cette prolongation à bras ouverts, il n'aurait pas été choquant de voir un Mick Schumacher déçu. Actuellement titulaire chez Haas, l'Allemand, qui est réserviste chez Ferrari, prétend au second baquet de la Scuderia. Mais le fils de la légende Michael, qui a remporté cinq couronnes consécutives avec la Ferrari, devra prendre son mal en patience.

"C'est le choix évident pour Ferrari", analyse à froid le pilote. "Vous savez, ils ont deux grands pilotes. Et Carlos a évidemment fait une bonne saison l'année dernière, et a également fait quelques bonnes courses cette année. Donc oui, c'est normal. Pour moi, ça ne change pas grand-chose, mon travail est de faire de mon mieux ici maintenant. Et c'est avec Haas pour le moment."