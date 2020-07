Prost : Le passif relationnel d'Alonso était "mon plus gros problème"

La semaine dernière, Renault a officialisé le recrutement de Fernando Alonso pour les deux prochaines saisons. Le double Champion du monde effectuera ainsi son troisième passage sous les couleurs du constructeur avec lequel il a décroché ses deux couronnes, en 2005 et 2006. Ce choix n'a pas manqué de faire réagir, alors que le pilote espagnol fêtera l'an prochain ses 40 ans, mais il a été justifié à plusieurs reprises par Cyril Abiteboul, directeur de l'écurie. Celui-ci a notamment mis en avant la forte motivation affichée par Alonso.

Directeur non exécutif de l'équipe tricolore, Alain Prost confirme que le Losange a étudié trois profils, confirmant que la motivation d'Alonso avait assez facilement fait pencher la balance en sa faveur.

"Fernando était l'un des trois pilotes avec lesquels nous discutions, avec Sebastian [Vettel] et Valtteri [Bottas]", explique-t-il à Reuters. "Mais Valtteri pilote une Mercedes, c'est difficile pour lui de quitter Mercedes actuellement. Nous ne savions pas exactement quelle était la motivation de Sebastian... mais Fernando a toujours montré sa motivation pour revenir dans l'équipe. Même l'année dernière, à Abu Dhabi, nous avons eu une longue discussion avec lui."

En toute franchise, Prost reconnaît également que la question du relationnel avec Alonso avait été étudiée. Et le quadruple Champion du monde ne nie pas avoir eu des doutes, en raison du passé de l'intéressé notamment chez Ferrari ou McLaren, avant d'être rassuré par les nombreuses discussions tenues.

"Ce qui s'est passé avec Fernando et différentes équipes était mon plus gros problème et point d'interrogation", concède-t-il. "J'en ai parlé à Fernando à de nombreuses reprises. Je lui fais vraiment confiance pour qu'il ait une autre philosophie. À mon avis, les deux années passées en dehors de la Formule 1 n'étaient peut-être pas une mauvaise chose pour lui afin d'avoir un ressenti différent, une vision différente. Il sait ce qu'il va avoir au niveau des performances de la voiture, il sait que 2021 sera aussi un peu difficile. Il y est préparé... Je crois vraiment qu'il sera très différent de ce que les gens imaginent."