Racing Point : "Ce n'est pas un retour à la normale"

La fermeture de l'usine étant désormais terminée, est-ce un retour à la normale à Silverstone ?

Si la suspension des activités est en effet levée, nous ne prenons absolument rien pour acquis. Pour répondre directement à la question, ce n'est pas un retour à la normale, c'est une adaptation à une nouvelle normalité dans laquelle nous sommes désormais. Nous devons continuer à être vigilants dans nos efforts pour réduire la propagation du virus, protéger la santé et le bien-être de nos collègues. La situation continue à évoluer et nous sommes prêts à nous adapter comme demandé.

Quel a été le travail fourni pour préparer l'usine et l'entreprise au retour du personnel ?

Il y a eu énormément de travail afin de préparer notre usine de Silverstone et nos bureaux de Brackley. Nous sommes allés au-delà des recommandations du gouvernement pour faire de notre usine un lieu de travail sûr. Nous devons naturellement nous adapter à une nouvelle manière de travailler et nous croyons que les mesures mises en place assureront à chacun de travailler en sécurité et efficacement.

Quelles mesures ont été mises en place pour protéger les membres de l'écurie à l'usine ?

Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour réduire toute probabilité d'exposition au virus. La liste est longue, avec la mise en place d'une entrée et d'une sortie spécifiques, des prises de températures, la fourniture de l'équipement de protection, des horaires décalés, etc. Nous continuons également à suivre les recommandations du gouvernement en demandant uniquement aux employés qui ne peuvent pas être en télétravail de revenir à l'usine. En limitant le personnel sur site, nous pouvons rendre l'environnement plus sûr pour ceux qui doivent s'y rendre.

Quel est votre message à ceux qui reviennent travailler et à ceux qui travaillent depuis chez eux pour que l'écurie reste opérationnelle ?

Voir l'usine rouvrir donne de la motivation à tout le monde et c'est une étape importante qui nous rapproche du retour à la course, en juillet. Bien sûr, nous avons tous hâte de retourner faire ce que nous aimons, mais protéger nos collègues et nos infrastructures du coronavirus est la priorité absolue. Beaucoup de temps, de réflexion et d'efforts ont été consacrés à la réalisation de cet objectif et ce sera encore le cas. À ceux impliqués dans ce processus, j'exprime ma plus profonde gratitude. À ceux qui reviennent, je reconnais leur investissement et je les assure que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'ils restent en bonne santé, ainsi que leurs proches.

Le nouveau calendrier européen vient d'être annoncé, avec un double Grand Prix en Autriche. Êtes-vous heureux de reprendre la compétition ?

Avant toute chose, sur un plan personnel et au nom de l'équipe, j'applaudis le travail qui a été fait par tous les acteurs majeurs ces trois derniers mois afin de nous permettre de reprendre. La sécurité est primordiale et nous prenons tous notre retour sur les circuits avec responsabilité. Clairement, ce ne sera pas pareil sans les fans dans les tribunes, leur enthousiasme et leur soutien nous manqueront, mais c'est raisonnable de lancer la saison à huis clos. Le faire en Autriche est particulièrement bien pour nous, compte tenu de nos liens avec ce pays à travers BWT.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les mois à venir s'annoncent chargés. Avez-vous des inquiétudes quant à l'incidence de ce calendrier sur l'équipe ?

Ce seront quelques mois intenses pour nous tous. Mais ce calendrier a fait l'objet d'une réflexion approfondie de la part de tous les acteurs concernés, y compris les équipes, la Formule 1, la FIA, les circuits, etc. Nous sommes tous d'accord sur le fait que ce qui est proposé est faisable, et tel que je connais notre équipe, ils sont prêts à relever le défi. Au bout du compte, nous sommes tous des compétiteurs. C'est notre passion et nous sommes enthousiastes à l'idée de reprendre.

L'équipe a-t-elle la moindre appréhension à l'idée de se rendre sur les Grands Prix et à travailler dans le paddock alors que le coronavirus est encore présent dans le monde entier ?

Je pense que ce sera étrange pour nous tous de monter dans un avion, de s'envoler vers un autre pays et de se rendre sur un circuit après une si longue absence. L'agencement en arrivant dans le paddock sera très différent aussi, c'est certain, mais tout comme nous nous sommes adaptés chez nous, je suis confiant pour que nous le fassions en dehors. Les processus et les procédures que nous avons mis en place afin de protéger chacun à l'usine s'appliqueront sur le circuit de manière tout aussi stricte, si ce n'est plus.