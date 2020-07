Racing Point n'a "pas de place" pour accueillir Vettel

Les portes se referment-elles une à une pour Sebastian Vettel ? Tandis que Renault a choisi Fernando Alonso et que Christian Horner assure qu'il n'est pas possible pour Red Bull Racing de faire revenir le pilote allemand à Milton Keynes, Racing Point ne laisse pas plus d'espoir au quadruple Champion du monde. Non conservé par Ferrari au terme de son contrat, qui prendra fin à l'issue de la saison, Vettel assure vouloir prendre son temps et n'avoir écarté aucune piste, pas même celle d'un retrait de la F1. Peut-être y sera-t-il contraint par la force des choses.

Il y a quelques semaines déjà, Otmar Szafnauer avait fait comprendre entre les lignes que la future équipe Aston Martin n'avait pas l'intention de recruter un pilote vedette. "Le gros titre pour la saison prochaine est le nom qu'il y aura au-dessus des portes de l'usine plutôt que les noms dans le cockpit", avait affirmé le directeur de Racing Point. Les intentions n'ont visiblement pas varié d'un iota, à la lumière du discours tenu ce vendredi dans le paddock du Red Bull Ring.

"C'est flatteur que tout le monde pense qu'un quadruple Champion du monde devrait venir dans notre équipe, mais c'est peut-être parce que la voiture est un peu plus rapide désormais", a fait remarquer Szafnauer. "Cependant, nous avons des contrats longue durée avec nos pilotes, donc il ne serait que logique que nous n'ayons pas de place."

Quelques heures auparavant, Vettel avait lui-même dit tout le bien qu'il pensait de l'écurie où l'avenir semble bel et bien s'écrire avec Sergio Pérez et Lance Stroll.

"Dans l'immédiat, la course est extrêmement importante pour moi, ensuite nous verrons dans quelques semaines ou mois ce qui va se passer, quelles opportunités il pourrait y avoir", a-t-il rappelé. "Indépendamment de ça, je pense que Racing Point a fait très forte impression et se trouve certainement en bonne position cette année. Je connais une partie de l'équipe, je connais bien quelques membres de l'équipe et depuis longtemps. C'est naturellement une bonne opportunité pour eux d'avoir une bonne voiture cette année et de se battre pour continuer à progresser."