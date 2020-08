Räikkönen et Ricciardo s'attendent à voir Vettel rebondir chez Ferrari

Sebastian Vettel quittera Ferrari en fin d'année, après six saisons passées à Maranello. Cette nouvelle a été livrée durant la pause forcée de la F1 en raison de la pandémie de COVID-19 et n'a pas été accueillie très chaudement par l'Allemand, qui aurait souhaité continuer sa carrière en rouge. Il sera remplacé par Carlos Sainz.

Depuis le début de saison 2020, Vettel est en difficulté au volant d'une SF1000 elle-même compliquée à piloter et loin des performances des Mercedes et des Red Bull, engluée le plus souvent dans une lutte en milieu de peloton avec Racing Point, McLaren, Renault et AlphaTauri. Le quadruple Champion du monde connaît d'ailleurs, au bout de six Grands Prix, son pire début de saison en F1.

Mais pour Kimi Räikkönen, grand ami de Vettel et ancien équipier entre 2015 et 2018, les choses vont finir par tourner : "Je suis sûr qu'il n'est pas très heureux de la manière dont les choses se passent, mais c'est comme ça. Ferrari est Ferrari et les gens suivent ces choses de près, les Italiens bien sûr. Mais je doute que cela ait un impact sur le travail qu'il fait là-bas. Je pense qu'il est dans la discipline depuis assez longtemps pour savoir que parfois, c'est ainsi, et pour trouver une manière d'inverser la tendance."

Le Finlandais est le dernier pilote à avoir été titré avec Ferrari, en 2007. Actuellement sous les couleurs d'Alfa Romeo, il ne pense pas que la pression mise sur la Scuderia par les médias et les supporters transalpins ait un effet négatif sur les performances de Vettel.

"Je n'ai jamais trouvé cela différent d'une autre équipe. Évidemment, si vous lisez tous les journaux, ça sera un peu moins bien, mais je n'ai jamais regardé ces choses. Quand j'étais là-bas, nous avons connu des moments difficiles et les Italiens peuvent être durs à votre sujet côté médias, mais c'est comme ça. C'est comme cela que ça marche dans ce business."

Quant à Daniel Ricciardo, qui a fait équipe avec Vettel lors de la saison 2014 chez Red Bull, il estime que le #5 est plutôt du genre à rebondir qu'à tourner le dos à un problème. "Je pense qu'une chose avec Seb est qu'il est très passionné par cette discipline, il l'adore. C'est quelqu'un qui va tout analyser et trouver un moyen de s'améliorer ou de trouver une réponse à une question. Je ne pense pas qu'il soit du genre à se contenter de fuir un problème."

"Je pense qu'il y attache une très grande importance, que ce soit par pur amour du sport ou pour la fierté qu'il a envers lui-même. Je m'attends à ce qu'il rebondisse. C'est ce que j'attends de lui. S'il veut continuer et s'il croit qu'il peut rester au plus haut niveau comme il l'a fait ces dix dernières années, alors il doit rester à 100% dans cette discipline. Il représente un atout pour le championnat, mais c'est à lui de répondre."

Avec Filip Cleeren

